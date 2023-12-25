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İletişim Başkanlığı: Bakan Şimşek'in kira zammı sınırıyla ilgili açıklaması doğru değil - Son Dakika
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İletişim Başkanlığı: Bakan Şimşek'in kira zammı sınırıyla ilgili açıklaması doğru değil

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konut kira artış sınırıyla ilgili yaptığı açıklamanın doğru olmadığını duyurdu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan iddianın manipülasyon içerdiğini belirtti ve henüz bir karar alınmadığını vurguladı.

İletişim Başkanlığı: Bakan Şimşek\'in kira zammı sınırıyla ilgili açıklaması doğru değil
25.12.2023 - 16:54,
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın organlarında yer alan iddianın manipülasyon içerdiği aktarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in basına kapalı bir toplantıda iş ve finans dünyası temsilcileri ile bir araya geldiği belirtilen paylaşımda, Şimşek'in konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024'te sona erecek düzenlemeye ilişkin soru üzerine "düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini" ifade ettiği aktarıldı.

Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi konut kira artışlarındaki düzenlemeyle ilgili henüz bir karar alınmadığı vurgulanan paylaşımda, Bakan Şimşek'in kamuoyuna resmi bir açıklamasının bulunmadığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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