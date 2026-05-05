İletişim Başkanlığı\'ndan \'#GüçlüLiderGüçlüTürkiye\' kampanyası

İletişim Başkanlığı, savunma sanayindeki gelişmeler ve Türkiye'nin küresel ölçekte artan etkisini vurgulamak amacıyla yeni bir dijital kampanya başlattı. SAHA 2026'nın başlamasıyla eş zamanlı olarak yürütülen kampanya kapsamında, '#GüçlüLiderGüçlüTürkiye' ve '#SAHA2026' etiketleri sanal medyada gündem oldu. Çalışma, ABD başta olmak üzere, pek çok ülkenin gündeminde ilk sırada yer buldu.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılığının yüzde 80'lerden yüzde 20 seviyelerine gerilemesi, ihracatın 10 milyar doları aşması ve sektör hacminin 20 milyar dolara ulaşması, kampanyada öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Söz konusu verilerin, Türkiye'nin stratejik yükselişini ortaya koyduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde elde edilen bu başarıların, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun sahadaki yansıması olduğu belirtilirken, Türkiye'nin hem üretim kapasitesi hem de diplomatik etkisiyle küresel ölçekte belirleyici bir aktör konumuna yükseldiğine dikkat çekildi. Kampanyanın kısa sürede geniş kitlelere ulaştığı, ulusal ve uluslararası dijital medya platformlarında en çok konuşulan konular arasına girdiği bildirildi. Çalışmaya kabine üyeleri, siyasetçiler, akademisyenler ve vatandaşların yoğun destek verdiği gözlendi.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN PAYLAŞIM

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kampanya kapsamında sanal medya hesaplarından savunma sanayindeki gelişmeleri anlatan video paylaştı. Duran, mesajında, Türkiye'nin geçmişte ambargolarla karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, bugün gelinen noktada yerli üretimin önemine işaret etti. Burhanettin Duran, "Dün ambargolarla durdurulmak istenen ülkemiz; bugün KAAN'dan TCG Anadolu'ya, İHA'lardan siber savunma sistemlerine kadar her alanda '#GüçlüLiderGüçlüTürkiye' vizyonuyla kendi destanını yazıyor. Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan '#SAHA2026'da bugün bu başarıyı tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hayalimizi gerçeğe dönüştürünceye kadar bize durmak, dinlenmek, nefeslenmek yok' sözünü hatırlatan Duran, Türkiye'nin bu hedef doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğini vurguladı.

Kampanya kapsamında paylaşılan mesajlarda, Türkiye'nin savunma sanayiinde elde ettiği ivmenin sadece üretim gücünü değil, aynı zamanda küresel dengelerdeki etkisini de artırdığı ifade edildi.