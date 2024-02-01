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İletişim Başkanlığı: Türkiye'nin F-16 satışı şartlara bağlı değil - Son Dakika
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Politika

İletişim Başkanlığı: Türkiye'nin F-16 satışı şartlara bağlı değil

İletişim Başkanlığı: Türkiye\'nin F-16 satışı şartlara bağlı değil

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin F-16 satışının şartlara bağlandığı iddialarını yalanladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki ve mevcut 79 adet F-16'nın modernize edilmesine ilişkin ABD Kongresi'ndeki onay süreci başlamıştır.

01.02.2024 13:34
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin F-16 satışının şartlara bağlandığı iddialarını yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan "Türkiye'nin F-16 satışının şartlara bağlandığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki ve mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesine ilişkin ABD Kongresi'ndeki onay sürecinin 26 Ocak'ta başladığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki ve mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesine ilişkin ABD Kongresi'ndeki onay süreci 26 Ocak'ta başlamıştır. Onay süreci, ilgili uçaklara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatların taleplerini de içermektedir. Teklif ve kabul mektupları ulaştıktan sonra takvim üzerinde çalışmalara başlanacaktır. Bazı Yunan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiği gibi F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İletişim Başkanlığı: Türkiye'nin F-16 satışı şartlara bağlı değil - Son Dakika
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