İlk ziyaret Türkeş'in mezarına! MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor - Son Dakika
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Politika

İlk ziyaret Türkeş'in mezarına! MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor

İlk ziyaret Türkeş\'in mezarına! MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor

Kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den haber geldi. Bahçeli'nin bugün MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edeceği, ardından partisinin genel merkezinde mesaisine başlayacağı öğrenildi.

04.04.2025 00:03
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Mart ayında geçirdiği operasyonla kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ne zaman mesaisine başlayacağı merak ediliyordu. Bir süredir istirahat eden Bahçeli'den haber geldi.

BAHÇELİ BUGÜN MESAİYE BAŞLIYOR

MHP Ankara İl Başkanlığı, bugün saat 13.00'da Alparslan Türkeş'in anıt mezarında anma programı düzenleyecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anma programına katılacağı ve ardından genel merkezde mesaisine başlayacağı bildirildi.

SON TOPLANTI 28 OCAK'TA

Kalp rahatsızlığından dolayı operasyon geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süredir evinde istirahat ediyor. En son 28 Ocak'ta partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Bahçeli, 9 haftadır grup toplantısını gerçekleştiremedi. Geçtiğimiz günlerde Bahçeli'nin nisan ayında 'Siyaset ve Liderlik Okulu' organizasyonuna katılacağı belirtilmişti. Ancak Bahçeli'nin haftaya yapılacak olan grup toplantısında olup olmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.,

DEVLET BAHÇELİ AMELİYAT OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, mart ayında, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine ameliyat olmuştu. Bahçeli'nin hastanedeki tedavisinden sonra evinde istirahate çekildiği belirtilmişti. MHP daha önce yaptığı açıklamada Bahçeli'nin durumunun iyi olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İlk ziyaret Türkeş'in mezarına! MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor - Son Dakika

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