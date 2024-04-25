İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'a eski başkanından ziyaret - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'a eski başkanından ziyaret

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz\'a eski başkanından ziyaret

Eski İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı ziyaret etti. Kurnaz, birlikteliklerinin İlkadım'a hizmet olarak döneceğini belirtti.

25.04.2024 16:53  Güncelleme: 16:56
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İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Biz gücümüzü birlikteliğimizden alıyoruz. Bu gücü İlkadım'a hizmet olarak döndüreceğiz" dedi.

Eski İlkadım Belediye Başkanlığı yapan Erdoğan Tok, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Erdoğan Tok'u makamında ağırlayan ve ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım'a bizden önce hizmet etmiş değerli Başkanımız Erdoğan Tok'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz gücümüzü birlikteliğimizden alıyoruz. Bu gücü İlkadım'a hizmet olarak döndüreceğiz. Milletimizden aldığımız güçle bundan sonraki dönemde hep birlikte ilçemizde güzel hizmetlere imza atacağız" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Erdoğan Tok, Başkan İhsan Kurnaz'a hat sanatıyla yazılmış bir tablo hediye etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'a eski başkanından ziyaret - Son Dakika

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