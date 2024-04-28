İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz\'a tebrik ziyaretleri devam ediyor

Politika

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Samsun ve İlkadım için çalışacaklarını söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İlkadım Belediye Başkanı seçilen İhsan Kurnaz'a tebrik ziyaretleri devam ediyor. AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nın teşkilat değerlendirme toplantısına katılım sağlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, program sonrası İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı ziyaret etti.

İhsan Kurnaz'ın başkanlığının İlkadım için bir kazanım olduğunu ifade eden Çiğdem Karaaslan, "AK Parti Belediyeciliği ile İlkadım ilçemiz gelişerek daha da büyüyecek. İhsan Başkanımıza Allah'ım hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Bu görevi layıkıyla yapacağına inanıyoruz. Ankara'da çözümlenecek ne varsa yapmaya hazırız. Yolunuz açık olsun, yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Milletvekillerimizin desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Ankara'da, genel başkan yardımcılarımızın ve milletvekillerimizin varlığı bize büyük güç katıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçemiz için, Samsunumuz için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Ziyarette, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ile partililer, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensupları da hazır bulundu. - SAMSUN