İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Esnaf Ziyaretleriyle Destekliyorum

Politika

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım'da yapılan çalışmaların şehrin kimliğine ve geleceğine yönelik gelişimine büyük katkı ve destek verdiğini söyledi.

Çeşitli programlar ve düzenlediği esnaf ziyaretleriyle halkın arasında yer almaya devam eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Çiftlik Mahallesi esnaflarını ziyaret ederek hem sohbet etti hem de talepleri dinledi. Genç, yaşlı herkesin ilgisiyle karşılaşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım'da yapılan çalışmalarla büyük bir değişim ve dönüşümün gerçekleştiğini ifade etti. Esnafların istek, beklenti ve sorunlarını dinleyen Başkan İhsan Kurnaz, insan odaklı hizmet ürettiklerini belirterek, İlkadım Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında esnaflara bilgiler verdi.

Belediye hizmetlerini samimi bir sohbet havasında esnaflara anlatan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Belediyemizin yaptığı çalışmaları esnafımızla paylaştık. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz. Onların isteklerini, sorunlarını dinledik. Yaptığımız hizmetleri; esnaflarımızın, vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve güzel bir şehirde yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan İlkadımımıza hep birlikte katkı sunuyoruz. Çalışmalarımız artarak devam edecektir" şeklinde konuştu.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade eden esnaflar ise "Belediye Başkanımızı dükkanlarımızda görmek bizleri mutlu ediyor. Onunla konuşma, talep ve sorunları kendisine iletme fırsatı buluyoruz. Başkanımızın hizmetlerinden çok memnunuz. Kendisine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dediler. - SAMSUN