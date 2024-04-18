İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kapılarının ve gönüllerinin her zaman millete açık olduğunu söyledi - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kapılarının ve gönüllerinin her zaman millete açık olduğunu söyledi

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kapılarının ve gönüllerinin her zaman millete açık olduğunu söyledi

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, seçildiği günden bu yana vatandaşları ve STK temsilcilerini kabul ederek, herkese eşit hizmet edeceklerini vurguladı. Başkan Kurnaz, İlkadım'ı gurur duyulan bir ilçe haline getirmek için çalışacaklarını belirtti.

18.04.2024 18:26  Güncelleme: 18:29
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İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kapılarının da gönüllerinin de her zaman millete açık olduğunu söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İlkadım Belediye Başkanı seçilen İhsan Kurnaz'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Başkanlık makamında misafirlerini ve hayırlı olsun dileğinde bulunmaya gelen vatandaşları kabul eden Başkan Kurnaz, vatandaşlar, STK temsilcileri ve yöneticilerini ağırladı.

"Kapımız da gönlümüz de milletimize hep açık olacak"

Ayrım yapmayan, herkese eşit yaklaşan, şeffaf ve hesap verebilen bir yönetim anlayışına sahip olduklarını vurgulayan Başkan İhsan Kurnaz, "Seçim döneminde İlkadımlı hemşehrilerimize söz verdik. Kimseyi ayırmadan, herkese eşit hizmet edip, her kesimin belediye başkanı olacağız inşallah. Belediyenin kapısı herkese açık olacak. Bu anlamda göreve seçildiğimizden bu yana kapımız, İlkadım'da her kesimden insanımıza açık oldu. Olmaya da devam edecek" dedi.

"İlkadım'ı gurur duyulan ilçe haline getireceğiz"

İlkadım'ın kaybedecek vakti olmadığına değinen Başkan İhsan Kurnaz, "İlkadım'ın kaybedecek vakti olmadığını biliyoruz. Gerekli ön çalışmaları hızlandırıp kısa sürede sahaya çıkacağız. İlkadımlı hemşehrilerimiz şunu bilsin: İlçemizi herkesin yaşamaktan mutlu olduğu, gurur duyduğu bir ilçe haline getireceğiz. Bunun için çok çalışacağız. Hemşehrilerimizin destekleri ile hep birlikte bunu başaracağız" diye konuştu.

Başkan Kurnaz, bir yandan da belediyenin mevcut tablosunu analiz ettiklerini, kısa süre içerisinde sahaya çıkıp çalışmalara bizzat nezaret edeceğini ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kapılarının ve gönüllerinin her zaman millete açık olduğunu söyledi - Son Dakika

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