İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kapılarının da gönüllerinin de her zaman millete açık olduğunu söyledi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İlkadım Belediye Başkanı seçilen İhsan Kurnaz'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Başkanlık makamında misafirlerini ve hayırlı olsun dileğinde bulunmaya gelen vatandaşları kabul eden Başkan Kurnaz, vatandaşlar, STK temsilcileri ve yöneticilerini ağırladı.
"Kapımız da gönlümüz de milletimize hep açık olacak"
Ayrım yapmayan, herkese eşit yaklaşan, şeffaf ve hesap verebilen bir yönetim anlayışına sahip olduklarını vurgulayan Başkan İhsan Kurnaz, "Seçim döneminde İlkadımlı hemşehrilerimize söz verdik. Kimseyi ayırmadan, herkese eşit hizmet edip, her kesimin belediye başkanı olacağız inşallah. Belediyenin kapısı herkese açık olacak. Bu anlamda göreve seçildiğimizden bu yana kapımız, İlkadım'da her kesimden insanımıza açık oldu. Olmaya da devam edecek" dedi.
"İlkadım'ı gurur duyulan ilçe haline getireceğiz"
İlkadım'ın kaybedecek vakti olmadığına değinen Başkan İhsan Kurnaz, "İlkadım'ın kaybedecek vakti olmadığını biliyoruz. Gerekli ön çalışmaları hızlandırıp kısa sürede sahaya çıkacağız. İlkadımlı hemşehrilerimiz şunu bilsin: İlçemizi herkesin yaşamaktan mutlu olduğu, gurur duyduğu bir ilçe haline getireceğiz. Bunun için çok çalışacağız. Hemşehrilerimizin destekleri ile hep birlikte bunu başaracağız" diye konuştu.
Başkan Kurnaz, bir yandan da belediyenin mevcut tablosunu analiz ettiklerini, kısa süre içerisinde sahaya çıkıp çalışmalara bizzat nezaret edeceğini ifade etti. - SAMSUN
Son Dakika › Politika › İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kapılarının ve gönüllerinin her zaman millete açık olduğunu söyledi - Son Dakika
Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı'nın başkan yardımcıları Belediye Meclis üyeleri Abdullah Burak Livan ve Eda Büyükdemirci olarak atanmıştır.
Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, göreve başlamasının ardından şehir içi ulaşım problemini çözmek için S.S. Kastamonu Özel Halk Otobüsü İşletmesi ile toplantı gerçekleştirdi. Ulaşım master planı, mesafeye göre ücret, sarı otobüs ve otoparklar gibi konuları bilimsel ve akılcı çözümlerle hayata geçireceklerini belirtti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Olympiakos karşılaşmasını tribünden takip etti. Bakan Bak, protokol tribünde yerini alarak müsabakayı izledi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Örgütü, hükümete gönderdiği açık mektupta asgari ücretin yılda bir kez artmasını isteyen Merkez Bankası Başkanı ve bu yıl asgari ücrete ikinci bir zam yapılmayacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı Merkez Bankası önünde düzenlediği basın açıklamasıyla protesto etti. TİP üyeleri, Merkez Bankası Başkanı'nın hemen görevden alınmasını istedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?