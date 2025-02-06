İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kırsal Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kırsal Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kırsal Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu

İlkadım'ın kırsal mahalle muhtarları ile bir araya gelen Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, mahalle sorunlarını dinleyip, çözümleri için istişarelerde bulunacaklarını belirtti. Tarımsal projelerle bölgenin gelişmesine de katkı sağlamaya hedeflediklerini vurguladı.

06.02.2025 14:44  Güncelleme: 14:46
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Kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Mahallelerimizdeki sorunları biliyor ve çözümü için istişarelerde bulunuyoruz" dedi.

Şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım'ın kırsal mahallelerinin muhtarlarıyla buluştu. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlardan gelen talep ve önerileri muhtarlardan dinleyen Başkan İhsan Kurnaz, gelen taleplerin çözümü için gerekli adımların atılacağını söyledi. Kurnaz, "İlkadım'da birlik ve beraberliğimizin göstergesi, istişareye açık olmamızdır" diye konuştu.

"Her mahalleye eşit ve kaliteli hizmet"

İlkadım Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapan Başkan İhsan Kurnaz, " Karadeniz'in en büyük ilçesi olma özelliğine sahip ilçemizde, kırsal mahallelerimize çok önem veriyoruz. Buralarda yaşayan hemşehrilerilerimizin görüş, öneri ve taleplerini de muhtarlarımız aracılığıyla alıyor, bu notların yerine getirilmesi için de ekiplerimizi seferber ediyoruz. Muhtarlarımız bizim vatandaşla aramızdaki en sağlam köprüdür. Onlarla birlikte çalışmak, İlkadım'da daha iyi hizmetlerin yapılmasına olanak sağlıyor. Mahallelerimizdeki sorunları biliyor ve çözümü için istişarelerde bulunuyoruz. 2024 yılında ilçemiz genelinde, mahallelerimize güzel ve önemli hizmetler yaptık. Hemşehrilerimizin konforu, güvenliği için daha kullanışlı İlkadım için çalışmalarımız 2025 yılında da hızla devam ediyor. İlçemizin her mahallesine eşit ve kaliteli hizmet sunmak için hep birlikte çalışıyoruz. Tüm muhtarlarımıza kutsal görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"İlkadım'da tarım gelişecek"

İlkadım Belediyesi ve Birlik ve Dayanışma Bahçelerinin ortaklaşa hayata geçireceği projeler hakkında bilgiler veren İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, " Tarım, yüzyıllar boyunca Anadolu'nun en önemli geçim kaynağı olmuştur. Devletimizin de şehrimize yönelik tarım ve hayvancılık çalışmaları ve destekleri sürüyor. Bu noktada İlkadım Belediyesi olarak biz de Birlik ve Dayanışma Bahçeleri ile iş birliği yaparak 'Ata Tohumu' seferberliği başlattık. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün hazırladığı Ata Tohumu, kahverengi kokarca ile mücadele ve yerel çiftçiliği geliştirme projelerimizi hayata geçireceğiz. Tarımın gücü sayesinde çiftçilerimizle bağlarımızı daha da kuvvetlendirip, ilçemizin tarımda da gelişmesine fırsat doğurmuş olacağız. Bu nedenle hayata geçecek olan projelerimizi son derece değerli ve kıymetli buluyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

İlkadım Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Süleyman Tanrısever ve Birlik ve Dayanışma Bahçeleri Sözcüsü Adnan Kurt, projeler hakkında sunumlarını gerçekleştirdi. Programın sonunda ise İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ile muhtarlar hatıra fotoğrafı çektirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kırsal Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu - Son Dakika

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