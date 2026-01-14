Başkan İhsan Kurnaz: "Her görüş kıymetli ve değerli" - Son Dakika
Başkan İhsan Kurnaz: "Her görüş kıymetli ve değerli"

Başkan İhsan Kurnaz: "Her görüş kıymetli ve değerli"
14.01.2026 13:19  Güncelleme: 13:22
İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaş buluşmaları kapsamında Kazım Karabekir Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talepleri dinledi ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kurnaz, buluşmaların önemine vurgu yaparak her görüşün İlkadım için kıymetli olduğunu belirtti.

Vatandaş buluşmalarına devam eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım için her görüşe değer veriyor, ilçemizi ortak akılla yönetiyoruz" dedi.

Vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinlemeye önem veren İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kazım Karabekir Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Alemdar Camii'nde gerçekleşen buluşmada mahalle sakinlerinin isteklerini tek tek dinleyerek not alan Başkan İhsan Kurnaz, belediyenin çalışmaları hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Başkan Kurnaz, "Çok verimli bir buluşma gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Yerinde dinliyoruz"

"Her bir hemşehrimizin düşünce, görüş ve önerisi İlkadım için çok kıymetlidir" diyen Başkan İhsan Kurnaz, "Esnaflarımızı iş yerlerinde ziyaret ettiğimiz gibi komşularımızı ve muhtarlarımızı da mahallelerimizde ziyaret etmeye devam ediyoruz. Daha önce gerçekleştirdiğimiz mahalle ziyaretlerimize Kazım Karabekir Mahallesi ile devam ettik. Hemşehrilerimizin ve Kazım Karabekir Mahalle Muhtarımız Yakup Demir'in Samsun, İlkadım ve mahallemizle ilgili görüş, öneri, düşünce ve taleplerini dinledik. Bu buluşmalar, ilçemizin gelişimine katkı sağlıyor; daha yaşanabilir, daha modern ve daha estetik bir görünüme kavuşması için bizlere yol gösteriyor. Komşularımızdan gelen taleplerin acil olanlarını derhal çözüyor, planlama ve koordinasyon gerektiren talepleri ise istişare ve değerlendirmeler yaparak hayata geçirmeye gayret ediyoruz. İlkadım için her görüşe değer veriyor, ilçemizi ortak akılla yönetiyoruz. Bu anlayışla mahalle ziyaretlerimizi sürdürecek, her bir hemşehrimizi can kulağıyla dinlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Politika Başkan İhsan Kurnaz: 'Her görüş kıymetli ve değerli'

SON DAKİKA: Başkan İhsan Kurnaz: "Her görüş kıymetli ve değerli" - Son Dakika
