İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Zabıta Teşkilatı\'nın 198. kuruluş yılını kutladı

Politika

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Zabıta Teşkilatı'nın 198. kuruluş yılını kutlarken, zabıtaların belediyelerin vatandaşlarla olan iletişimdeki ilk durağı olduğunu söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 198. yılı dolayısıyla, İlkadım Belediyesi zabıta personelinin 1-7 Eylül Zabıta Haftası'nı kutladı. Zabıta ekipleri adına Zabıta Müdürü Süleyman Yılmaz'a çiçek veren İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, telsiz anonsu ile ekiplerin gününü kutladı.

"Zabıtalar, vatandaşlarla iletişimimizin ilk durağı"

Zabıta ekiplerinin şehrin düzeninde önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Başkan Kurnaz, "Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 198. yılı münasebetiyle, her yıl eylül ayının ilk haftası kutlanan Zabıta Haftanızı tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sizler, yerelde düzeni sağlayan, bizlerin vatandaşlarla olan iletişimimizin ilk durağısınız. Hizmetlerimizde, vatandaşlarımızın memnuniyeti her zaman önceliğimiz oldu. Bu yönden bakıldığında, her koşulda belediyemizi en iyi şekilde temsil ettiğinizi biliyorum. Belediyemizi en iyi şekilde temsil ettiğiniz için siz değerli mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 198'inci yılını kutluyorum" dedi. - SAMSUN