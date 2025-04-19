İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz: Borçları Yüzde 90 Azalttık - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz: Borçları Yüzde 90 Azalttık

İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz: Borçları Yüzde 90 Azalttık

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, göreve geldiklerinde devraldıkları 850 milyon TL'lik borcu bir yıl içinde büyük oranda azaltarak, belediyeyi güçlü bir mali yapıya kavuşturduklarını açıkladı. Disiplinli mali yönetim ile vergi, SGK ve piyasa borçlarının önemli bir kısmı ödendi.

19.04.2025 10:31  Güncelleme: 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, göreve geldiklerinde karşılaştıkları yaklaşık 850 milyon TL'lik borç yüküne rağmen, belediyeyi bir yıl içinde vergi, SGK ve piyasa borcu olmayan güçlü bir yapıya kavuşturma noktasına getirdiklerini söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından geçen bir yılı değerlendiren Başkan Kurnaz, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada, uyguladıkları mali disiplinle borç yükünün yüzde 90'ını bitirme aşamasına geldiklerini ifade etti. Göreve geldiklerinde ciddi bir mali tabloyla karşılaştıklarını belirten Başkan İhsan Kurnaz, "31 Mart 2025 itibarıyla bir yılımızı tamamladık. Belediyemizin piyasaya olan borçları, yüksek bedelli hizmet alımları, SGK ve vergi borçları, kredi taksitleri gibi birçok kalemde toplamda 850 milyon TL'nin üzerinde bir borç yüküyle devraldık. Ayrıca işçi ve memur emekliliklerinden kaynaklanan yaklaşık 80 milyon TL'lik kıdem tazminatı yükü oluştu. Bunun 50 milyon TL'sini ödedik, kalan kısmını da bu ay içerisinde ödeyeceğiz" dedi.

"Disiplinli çalışmayla güçlü bir belediye oluyoruz"

Göreve geldiklerinde borç yükünün kendilerini endişelendirdiğini anlatan Kurnaz, "İyi bir planlama ve bütçe disipliniyle hizmetleri aksatmadan yolumuza devam ettik. Hizmetleri dışarıdan almak yerine belediye personelimizle kendi imkanlarımızı kullanarak önemli bir tasarruf sağladık. Mahalle yollarının yenilenmesinden köy yollarının ana arterlerine, sosyal yardımlardan altyapıya kadar tüm hizmetlerimizi aksatmadan sürdürdük. 2024 yılı içerisinde dar gelirli vatandaşlara 21 milyon TL'nin üzerinde sosyal yardım yaptık. Bugün itibarıyla vergi dairesine borcumuz kalmadı. SGK borcumuz ise 350 milyon TL'den yarıya indirildi. Piyasa borçlarımızı da büyük oranda azalttık. Birkaç ay içinde vergi, SGK ve piyasa borcu olmayan güçlü bir belediye haline geleceğiz" diye konuştu.

"2025 ve sonrası daha verimli olacak"

İlkadım Belediyesi'nin gelecek yıllarda çok daha verimli hizmetler üreteceğini vurgulayan Başkan Kurnaz, "Araç ve ekipmanlarımızı belediyeye kazandırarak temizlik ve hizmet yükümüzü hafiflettik. Artık her hizmeti kendimiz yapabilecek duruma geldik. Bu da hem maliyetleri düşürdü hem de hizmet kalitesini artırdı. 2025 yılı 2024'ten çok daha verimli geçecek. 2026, 2027 ve sonraki yıllarda ise kasasında parası olan, projelerini kendi yapan, sosyal hizmetlerini sürdüren güçlü bir İlkadım Belediyesi olacak. Bu noktada hedefimizin yüzde 90'ına ulaştık" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

İhsan Kurnaz, Belediye, Politika, Ekonomi, İlkadım, samsun, Son Dakika

Son Dakika Politika İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz: Borçları Yüzde 90 Azalttık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var?
Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama
Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun rotası belli oldu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun rotası belli oldu
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun lig maçları ertelendi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
Yeni sezonda uygulanacak TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu Yeni sezonda uygulanacak! TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
ABD Ordusu Suriye’deki 3 askeri noktadan çekildi ABD Ordusu Suriye'deki 3 askeri noktadan çekildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş
Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım

15:56 Pervin Buldan’dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı Önce paylaştı, sonra sildi Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
14:09 Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı Dehşet anları saniye saniye kamerada Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
20:47 Torreira, Bodrum FK’ya attığı golle bir ilki yaşadı Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
20:21 Anlaşma sağlandı Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig’de Anlaşma sağlandı! Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig'de
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:31 Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim’e ertelendi Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
18:44 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde bomba transfer görüşmesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
18:29 Eski Yargıtay hakimi FETÖ’den yakalandı Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 16:57:38. #7.11#
SON DAKİKA: İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz: Borçları Yüzde 90 Azalttık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement