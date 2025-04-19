İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz: Borçları Yüzde 90 Azalttık

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, göreve geldiklerinde karşılaştıkları yaklaşık 850 milyon TL'lik borç yüküne rağmen, belediyeyi bir yıl içinde vergi, SGK ve piyasa borcu olmayan güçlü bir yapıya kavuşturma noktasına getirdiklerini söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından geçen bir yılı değerlendiren Başkan Kurnaz, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada, uyguladıkları mali disiplinle borç yükünün yüzde 90'ını bitirme aşamasına geldiklerini ifade etti. Göreve geldiklerinde ciddi bir mali tabloyla karşılaştıklarını belirten Başkan İhsan Kurnaz, "31 Mart 2025 itibarıyla bir yılımızı tamamladık. Belediyemizin piyasaya olan borçları, yüksek bedelli hizmet alımları, SGK ve vergi borçları, kredi taksitleri gibi birçok kalemde toplamda 850 milyon TL'nin üzerinde bir borç yüküyle devraldık. Ayrıca işçi ve memur emekliliklerinden kaynaklanan yaklaşık 80 milyon TL'lik kıdem tazminatı yükü oluştu. Bunun 50 milyon TL'sini ödedik, kalan kısmını da bu ay içerisinde ödeyeceğiz" dedi.

"Disiplinli çalışmayla güçlü bir belediye oluyoruz"

Göreve geldiklerinde borç yükünün kendilerini endişelendirdiğini anlatan Kurnaz, "İyi bir planlama ve bütçe disipliniyle hizmetleri aksatmadan yolumuza devam ettik. Hizmetleri dışarıdan almak yerine belediye personelimizle kendi imkanlarımızı kullanarak önemli bir tasarruf sağladık. Mahalle yollarının yenilenmesinden köy yollarının ana arterlerine, sosyal yardımlardan altyapıya kadar tüm hizmetlerimizi aksatmadan sürdürdük. 2024 yılı içerisinde dar gelirli vatandaşlara 21 milyon TL'nin üzerinde sosyal yardım yaptık. Bugün itibarıyla vergi dairesine borcumuz kalmadı. SGK borcumuz ise 350 milyon TL'den yarıya indirildi. Piyasa borçlarımızı da büyük oranda azalttık. Birkaç ay içinde vergi, SGK ve piyasa borcu olmayan güçlü bir belediye haline geleceğiz" diye konuştu.

"2025 ve sonrası daha verimli olacak"

İlkadım Belediyesi'nin gelecek yıllarda çok daha verimli hizmetler üreteceğini vurgulayan Başkan Kurnaz, "Araç ve ekipmanlarımızı belediyeye kazandırarak temizlik ve hizmet yükümüzü hafiflettik. Artık her hizmeti kendimiz yapabilecek duruma geldik. Bu da hem maliyetleri düşürdü hem de hizmet kalitesini artırdı. 2025 yılı 2024'ten çok daha verimli geçecek. 2026, 2027 ve sonraki yıllarda ise kasasında parası olan, projelerini kendi yapan, sosyal hizmetlerini sürdüren güçlü bir İlkadım Belediyesi olacak. Bu noktada hedefimizin yüzde 90'ına ulaştık" ifadelerini kullandı. - SAMSUN