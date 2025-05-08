İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz: Daha Yaşanabilir Bir İlçe İçin Çalışıyoruz

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlçemizin daha yaşanabilir ve konforlu hale gelmesi için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

İlkadım Belediye Meclisi Mayıs Ayı Kapanış Toplantısı Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda konuşan Başkan Kurnaz, ilçenin daha yaşanabilir ve konforlu bir hale gelmesi için belediye ve meclis üyeleriyle birlikte yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Her ay meclisimizde aldığımız kararlarla İlkadım'da birlik ve beraberliğin öncüsü olma gayreti içindeyiz. Havaların ısınmasıyla birlikte mahallelerdeki çalışmalar da hız kazandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Son bir yılda ekonomik anlamda örnek bir belediye olduk. Üzerimizdeki yükleri hafifleterek hemşehrilerimize en iyi ve en kaliteli hizmeti sunmanın gayreti içindeyiz. Bu konuda önemli ölçüde başarı sağladık. Oluşturduğumuz birlik ve beraberlikle İlkadım'a hizmet etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Toplantının ardından Başkan Kurnaz, 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü dolayısıyla, kadın meclis üyelerine, kadın personele ve toplantıyı izleyen kadınlara çiçek takdim etti. - SAMSUN