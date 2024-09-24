İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve insan odaklı hizmet anlayışıyla kentin ihtiyaçlarını belirlemeye devam edeceklerini vurguladı.

24.09.2024 15:29  Güncelleme: 15:31
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Esnaflarla ve vatandaşlarla buluşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Gücümüzü, çok değer verdiğimiz İlkadım'dan, değerli hemşehrilerimizden alıyoruz" diye konuştu.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kentin ticari potansiyeli yüksek, insan yoğunluğunun fazla olduğu önemli noktalarından olan Kale Mahallesi'ndeki Necipbey Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla buluştu. Esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, talep, öneri ve temennileri dikkatle dinledi. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Kentin röntgenini çekmeye, yapılacakları, ihtiyaçları, planlamaları hemşehrilerimizle birlikte yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"İnsan odaklı hizmet anlayışı"

İlkadım'da ayak basmadık mahalle bırakmayacaklarını, vatandaşlarla ve esnaflarla sık sık buluşmalar gerçekleştireceklerini belirten Kurnaz, " Türkiye'nin 25 ilinden fazla nüfusa sahip olan İlkadım'ın marka şehir olması için, esnaflarımızla, vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Hedefleri olan, birlik ve beraberliğinin gücüyle kendinden söz ettirecek ve insan odaklı İlkadım için tüm gücümüzle sahadayız. Gücümüzü de çok değer verdiğimiz hemşehrilerimizden alıyoruz. Necipbey Caddesi'nde vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla istişarelerde bulunduk. Hemşehrilerimizi can kulağıyla dinledik. İlkadım'da yapacak çok işimiz var. Yaşanabilir, güvenilir ve konforlu bir İlkadım için, her zaman sahada, hemşehrilerimizle bir ve beraberiz. İlkadım Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve merkezi hükümet yatırımlarıyla birlikte kentimizi Türkiye'nin gözde ilçelerinden birisi haline getireceğiz" şeklinde konuştu.

Ziyaret programında İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'a, İlkadım Belediyesi Meclis Üyesi Murat Gürbüz eşlik etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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