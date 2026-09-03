İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz: Meclis üyelerinin desteği bize güç veriyor - Son Dakika
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İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz: Meclis üyelerinin desteği bize güç veriyor

İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz: Meclis üyelerinin desteği bize güç veriyor
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Samsun İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Eylül Ayı Meclis Kapanış Toplantısı'nda ilçede yürütülecek proje ve hizmetlerde meclis üyelerinin katkısının kendilerine güç verdiğini söyledi. Kurnaz, alınan kararların ilçeye ve hemşehrilere hayırlı olmasını temenni etti.

Samsun İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçede hayata geçirilecek proje, hizmet ve çalışmalarda meclis üyelerinin katkı ve desteklerinin kendilerine güç verdiğini söyledi.

İlkadım Belediye Meclisi Eylül Ayı Kapanış Toplantısı, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Eylül Ayı Açılış Meclisi Toplantısı'nda komisyonlara havale edilen gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

İlkadım'da hayata geçirilecek hizmet ve projelerin, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda ve vatandaşların talep ve beklentileri göz önünde bulundurularak şekillendirildiğini belirten Başkan İhsan Kurnaz, ortak akıl ve istişare kültürüne önem verdiklerini ifade etti. Kurnaz, "Belediye hizmetlerinin planlanması ve hayata geçirilmesinde ortak akıl ve istişare kültürüne önem veriyoruz. Alınan her kararın İlkadım'ın geleceğine katkı sunmasını hedefliyoruz. İlkadım'ın daha modern, daha yaşanabilir ve ihtiyaçlara hızlı şekilde cevap veren bir ilçe olması için çalışmalarımız tüm birimlerimizle koordinasyon içerisinde devam ediyor" dedi.

Devlet kurumları, bakanlıklar ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde sürdürülen proje ve hizmetlere de dikkat çeken Kurnaz, özellikle İlkadım'da yürütülecek çalışmalarda meclis üyelerinin katkı ve desteklerinin önemine vurgu yaptı.

Başkan Kurnaz, "Bunun yanı sıra devletimizin, bakanlıklarımızın ve Samsun Büyükşehir Belediyemizin kentimizdeki proje ve hizmetleri de devam ediyor. Özellikle İlkadım'da yapılacak her proje, hizmet ve çalışmada meclis üyelerimizin sağladıkları katkı ve destekleri bizlere daha da güç veriyor. Bu noktada Eylül Ayı Meclisimizin hayırlı olmasını diliyor, alınan kararların ilçemize, şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz: Meclis üyelerinin desteği bize güç veriyor - Son Dakika

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