İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz: Metruk Binalar Yıkılacak - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz: Metruk Binalar Yıkılacak

İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz: Metruk Binalar Yıkılacak

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, metruk binaların yıkımının hızlandırılacağını ve ilçenin daha güvenli hale getirileceğini açıkladı. Yıkım işlemleri, çocukların güvenliğini tehdit eden bu binaların ortadan kaldırılması amacıyla gerçekleştiriliyor.

12.12.2024 17:02  Güncelleme: 17:04
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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kötü niyetli kişilerin kullandığı metruk binaları yıkarak ilçeyi daha güvenli ve huzurlu bir yer haline getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Başkan Kurnaz'ın talimatı doğrultusunda, ilçenin sokak aralarında bulunan metruk binaların tespiti yapılarak yıkım işlemleri başlatıldı. Yasal mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilen bu çalışmalar sayesinde İlkadım'ın sokakları daha güvenli ve estetik hale geliyor. Son olarak Cedit Mahallesi Ebu Suud Caddesi'ndeki bir metruk bina yıkıldı.

Tespit ve yıkım çalışmalarının daha da hızlı bir çalışma ile devam edeceğini belirten Başkan İhsan Kurnaz, "Yaptığımız tüm hizmetlerin odağın da insan ve özellikle de geleceğimizin teminatı evlatlarımız var. İlçemizde bulunan metruk binalar çocuklarımızın güvenliğini tehdit ediyor. Maalesef yasaklı madde kullanan gençlerin kullandığı durumlar oluyor. Bu durumları önleyerek vatandaşlarımızı özellikle gençlerimizi bu yasaklı maddelerden korumak, bunları temin etmelerini kolaylaştıran herkes ile mücadele etmek bizim önemli görevlerimizdendir. Yıkım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bu binaları tespit ettikten sonra çevre güvenliğini de sağlayarak ivedilikle yıkım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Seçim döneminde hemşehrilerimize önceliğimiz İlkadım'ı daha huzurlu bir ilçe yapmak için hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri tutuyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz: Metruk Binalar Yıkılacak - Son Dakika

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