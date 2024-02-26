Politika

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 'herkesin başkanı olacağı' sözünü tuttuğunu söyledi.

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı ve İYİ Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Necattin Demirtaş, Samsun Bulvar Spor Kulübü'nde İstiklal Mahallesi sakinleri ve kulüp yöneticileri ile bir araya geldi. Başkan Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, "Bize oy versin ya da vermesin hiç fark etmez, 'herkesin başkanı, herkesin belediyesi olacağız' demiştik. Bu sözlerimizi harfiyen yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Belediye kaynaklarını halka hizmet için kullandıklarını ifade eden Başkan Demirtaş, "Halkımızın parası diye hiçbir zaman gereksiz, şaşalı bir harcamanın içinde olmadık. İşçimizin, emekçimizin, çalışanımızın maaşını her zaman alın terleri kurumadan ödedik. Belediyeden alacağı olan ama borcunu alamadığı için belediyeye su bile getirmeyen esnafımızın borcunu ödedik. Eskiden belediyeye ürün vermek istemeyen esnafımızı, bugün belediyeyle rahatlıkla iş birliği yapar konuma getirdik. İlkadım ilçemiz için canla başla mücadele eden çalışanlarımızın şartlarını iyileştirdik. Yaşanan ekonomik sorunları biliyoruz. 5 yılda kendi kendine yetebilen, kaynaklarını doğru kullanabilen, üreten, kadınların, çocukların, gençlerin daima yanında olan, kültürü ve sanatı hep önde tutan, doğaya ve sokaktaki canlara her zaman sahip çıkan, ilçenin marka kent olması için çalışmalar yapan, mali disiplini sağlanmış, bir belediye inşa ettik" diye konuştu. - SAMSUN