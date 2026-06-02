İlkadım meclisi bu yıl da tatile çıkmayacak
İlkadım meclisi bu yıl da tatile çıkmayacak

İlkadım meclisi bu yıl da tatile çıkmayacak
02.06.2026 12:11  Güncelleme: 12:12
Samsun'un İlkadım Belediye Meclisi, son iki yılda olduğu gibi bu yıl da yaz tatili yapmama kararı aldı. Haziran ayı toplantısında oy birliğiyle alınan kararla meclis çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesi benimsendi.

İlkadım Belediye Meclisi Haziran Ayı 11. Birleşimi, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 4 gündem ve 1 gündem dışı olmak üzere toplam 5 madde görüşüldü. Gündemin önemli başlıklarından biri olan yıllık tatil teklifi ele alındı.

Başkan İhsan Kurnaz, son iki yıldır meclisin tatil yapmadan çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatarak, yasal prosedür gereği konunun yeniden oylanması gerektiğini ifade etti. Mecliste grubu bulunan partilerin başkanvekilleri de tatil yapılmaması yönünde görüş bildirirken, yapılan oylamada meclis üyeleri oy birliğiyle bu yıl da tatile çıkmama kararı aldı.

Kararın ardından konuşan Başkan Kurnaz, "Son iki yıldır meclis olarak tatil yapmıyoruz. Her yıl bu ay karar almamız gerekiyor. Meclisin takdirine sunuyoruz. Bu yıl da tatil yapılmaması yönünde karar alındı. Bu yıl da tatil yapmayarak mecliste mesaimize devam ediyoruz" dedi.

Toplantıda ayrıca CHP Grubu tarafından meclis toplantılarının saat 10.00 yerine 14.00'te yapılması yönünde önerge sunuldu. Yapılan oylamada CHP ve İYİ Parti'li üyelerin ret oyuna karşılık, AK Parti ve MHP'li üyelerin kabul oylarıyla toplantı saatinin mevcut uygulamadaki gibi 10.00 olarak devam etmesine karar verildi.

Gündemde yer alan ve karara bağlanmayan 4 madde ise detaylı değerlendirilmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
