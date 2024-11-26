İlkadım Belediyesi, Gündüz Nüfusunu İki Katına Çıkaran Hizmet Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İlkadım Belediyesi, Gündüz Nüfusunu İki Katına Çıkaran Hizmet Hedefliyor

İlkadım Belediyesi, Gündüz Nüfusunu İki Katına Çıkaran Hizmet Hedefliyor

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçenin gündüz nüfusunun iki katına çıkması nedeniyle hizmetlerin artırıldığını belirtti. Başkan Kurnaz, özveriyle çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

26.11.2024 17:04  Güncelleme: 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi olarak, başta Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü olmak üzere asli görevlerimizi sürdürürken, ilçe merkezinde gündüz iki katına çıkan nüfusa hizmet veriyoruz" dedi.

Karadeniz'in en büyük ilçesi olma özelliğinin yanı sıra sosyal bir merkez olma özelliği de taşıyan İlkadım ilçesinde gündüzleri nüfus yaklaşık 2 katına çıkıyor. Buna bağlı olarak İlkadım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen asli hizmetler ikiye katlanıyor. Konu hakkında açıklamada bulunan Başkan İhsan Kurnaz, her gün büyük bir insan sirkülasyonunun yaşandığı İlkadım'da hizmetlerin aksamadan devam ettiğinin altını çizdi.

"İlkadım için özveriyle çalışıyoruz"

Kurnaz, "Gün içerisinde, birçok kamu kurumunun, ticarethane ve esnafın bulunduğu ilçemizde çok sayıda vatandaşımızı misafir ediyoruz. Şehrin merkezi konumundaki ilçemiz aralıksız her gün, hem komşu ilçeler hem de komşu şehirlerden gelen vatandaşlarımızın buluşma noktası oluyor. Belediye olarak vatandaşlarımızın kullanışlı ve temiz bir ortamda yaşantılarını sürdürmeleri için özverili bir şekilde çalışıyoruz. Belediye olarak nüfusumuzun 2 katına hizmet ediyoruz. Bu nedenle hem çalışanlarımız hem de bizlere daha fazla sorumluluk düşüyor. İlkadım Belediyesi olarak İlkadımlı vatandaşlarımız ve misafirlerimize gece-gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım Belediyesi, Yerel Haberler, İhsan Kurnaz, Belediye, Politika, İlkadım, samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika İlkadım Belediyesi, Gündüz Nüfusunu İki Katına Çıkaran Hizmet Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
17:02 CHP lideri Özel’den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak
16:47 Sıla bebek davasında iddianame hazır İşte cani anne için istenen ceza Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza
16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
01:48 New York Times: ABD, Ukrayna’ya nükleer silah verebilir New York Times: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah verebilir
01:17 Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge
00:59 Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor
00:12 NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun
23:25 Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında ’İnönü’ Tartışması Alevlendi Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında 'İnönü' Tartışması Alevlendi
23:23 Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı
23:17 Kreş tartışmasında CHP’li Başarır ağzını fena bozdu Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu
23:04 Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor
23:04 Gaziosmanpaşa’da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı Gaziosmanpaşa'da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 18:31:58. #1.11#
SON DAKİKA: İlkadım Belediyesi, Gündüz Nüfusunu İki Katına Çıkaran Hizmet Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.