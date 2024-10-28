İlkadım Belediyesi Kentsel Dönüşüme Başlıyor - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediyesi Kentsel Dönüşüme Başlıyor

İlkadım Belediyesi Kentsel Dönüşüme Başlıyor

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, doğalgaz sorununu çözme ve sağlıksız binaların kentsel dönüşümünü gerçekleştirme amacıyla projelere başlayacaklarını açıkladı. 14 bin konutun dönüşümüne yönelik planlar yapıldığını belirten Kurnaz, riskli alanların da değerlendirileceğini ifade etti.

28.10.2024 12:52  Güncelleme: 12:54
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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yakın zamanda kentsel dönüşüme başlayacaklarını, bunu yaparken de doğalgazdan mahrum kalan binlerce konutun doğalgaz sorununu çözeceklerini açıkladı.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu. Ziyarette basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan İhsan Kurnaz, ilçenin sorunları ve çözüm önerilerine yönelik yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kurnaz, ilk olarak sağlıksız binaların kentsel dönüşümü ve doğalgazsız konutların sıkıntısını çözmeye öncelik verdiklerinin altını çizdi.

"Kentsel dönüşüme başlayacağız"

İlçenin en büyük sorununun ve birinci önceliklerinin kentsel dönüşüm olduğuna dikkat çeken Başkan İhsan Kurnaz, "Kentsel dönüşüm, vatandaşın rızası ve maddi imkanla yapılacak. Bu dönem Allah nasip ederse kentsel dönüşüme başlayacağız. Ona yönelik çalışma yapıyoruz. Bugün yine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan başkanlığında bürokratlarımızla bir toplantı yaptık. Sadece kentsel dönüşüm değil, İlkadım'da yapılması gereken, kangren haline gelmiş, çözümü zorlaşmış problemleri konuştuk. Bir fikir birliğine vardık. Bunu bir eyleme dönüştüreceğiz. En büyük problem kentsel dönüşüm. Ancak bununla bitmiyor. Başka problemler de var. Kentsel dönüşümle İlkadım'ın problemi bitmiyor. Şehrimiz 'eski şehir' olduğu için birçok problemi var. Adalet Mahallesi'nde sağlıksız binaların dönüştürülmesi var. Bazı bölgelerde heyelan bölgesine evler yapılmış. Önümüzdeki dönemde Samsun Büyükşehir ile birlikte bu sorunlara tek tek el atacağız. İki büyük mahallemiz Hastanebaşı ve Kökçüoğlu'nun yüzde 80'i doğalgaz kullanamıyor. 2. Bulvar'ın üstündeki kısımlarda konutlarda doğalgaz kullanımı yok. Kentsel dönüşüme bugün girip, 1 yılda 14 bin konutta sonuç almak zor. Anadolu, Zeytinlik, Kadıköy, Kökçüoğlu ve Hastanebaşı Mahallelerinde kentsel dönüşüm gerektiren 14 bin konut var. Riskli alan ilan edilen Anadolu, Zeytinlik, Kadıköy'de 8 binden fazla konut, Hastanebaşı ve Kökçüoğlu'nda da yarısına yakın konut var. 1 yılda bunun tamamını dönüştürme şansımız yok ama başlayacağız. Bunu yaparken de doğalgazı olmayan mahallelerin sorununu çözmeye bakacağız. Riskli alan ilan 3 mahallede Büyükşehir Belediyesi planlama yaptı. Bu plan çerçevesinde çalışmalar yürüyecek. Diğer 2 mahallede de birlikte hareket edeceğiz. Bir plan hazırlığı yapıyoruz" dedi.

Kentsel dönüşüme girecek mahallelerde yüksek kata müsaade edilmeyeceğini ifade eden Başkan Kurnaz, "Kentsel dönüşüm alanlarında yüksek kat müsaadesi yok. Emsal 2 dediğimiz zemin artı 5 kat olabiliyor en fazla. 11 şehir depremden yıkıldı. Kaynakların çoğu sokakta kalmış insanlara kullanıldı, öncelik oralara verildi. 600 binin üzerinde konut yapılacak. 200 bine yakın konut bitti. Ekonomik zorluk, depremden etkilenen şehirler, işlerimizi geciktirdi. Bu yıkım olmasaydı, Samsun eş zamanlı olarak sağlıksız yapıları dönüştürecekti. Biz inşallah vatandaşımızın hem sağlıklı binalarda yaşamasını hem doğalgaz sorununu çözmek istiyoruz. Oturduğu yerden 10 dakikada şehir merkezine iniyor ama evinde doğalgaz yakamıyor. Doğalgaz olmadığı için de başka yere kiraya gitmiş. Bunları nasıl çözeriz onların çalışmasını yapacağız" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır da Başkan Kurnaz'a çalışmalarında başarılar diledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım Belediyesi Kentsel Dönüşüme Başlıyor - Son Dakika

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