İlkadım Belediyesi, SGK borçlarını kapatıp borçsuz bir belediye olacak - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediyesi, SGK borçlarını kapatıp borçsuz bir belediye olacak

İlkadım Belediyesi, SGK borçlarını kapatıp borçsuz bir belediye olacak

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belediyenin ve iştirak şirketinin SGK'ya olan toplam borcunun 358 milyon TL olduğunu belirterek, bu borçları kapatıp borçsuz bir belediye olacaklarını söyledi. Kurnaz, ayrıca İlkadım'da hizmetlerin hızlı bir şekilde yapıldığını ve vatandaşların konforunu bozmayacak şekilde çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

05.08.2024 18:02  Güncelleme: 18:04
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İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Belediyemizin ve iştirak şirketimizin SGK'ya olan toplam borcu 358 milyon TL'dir. Bu borçları kapatıp, borçsuz bir belediye olacağız" dedi.

İlkadım Belediye Meclisi Ağustos Ayı Kapanış Toplantısı gerçekleştirildi. Açılış toplantısında komisyonlara devredilen gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım'da yaşanabilir ve vatandaşımızın konforunu bozmayacak şekilde hizmetlerimizi hızlı bir şekilde yapıyoruz" diye konuştu.

"SGK borçlarımızı kapatıp, borçsuz bir belediye olacağız"

Belediye olarak, geçmiş dönemden kalan borçları ödemeye devam ettiklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Göreve geldiğimizde belediyeyi hatırı sayılır bir borçla devraldık. Bu borç 850 milyon TL civarında. Göreve gelmeden önce, 'Göreve geldiğimizde borçla ilgili konuşmayacağım' demiştim. Öyle de oldu. 'Biz bu borcu bir şekilde eriteceğiz' dedik ve göreve geldiğimizden bugüne kadar hatırı sayılır bir borç ödedik. Borcun üzerine de borç koymadık. Dışarıya iş yaptırmıyor, kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Belediyemizin ve iştirak şirketimizin SGK'ya olan toplam borcu 358 milyon TL'dir. Bu borçları kapatıp, borçsuz bir belediye olacağız. İlkadım'da yaşanabilir, vatandaşımızın konforunu bozmayacak, şekilde muhtarlarımızla da iletişime girerek mahallelerimize girdik ve eksikleri hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Seçimden sonra bugüne kadar 30 mahallemizin asfalt yama ve kaldırım işlerini tamamladık. Kalan mahallelerimizi de hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Temizlik işlerinde eksik araç ve gereçlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Kendi imkanlarımızla yapmaya gayret ediyoruz. Parklarımızı elden geçiriyor, engelli kardeşlerimizin veya çocuklarımızın kullanabileceği hale getiriyoruz. Bunun yanı sıra sosyal projelerimiz de hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz, göreve gelmeden önce şehrimizi beraber yöneteceğiz dedik. Bu noktada şehrimizin tüm dinamikleriyle belirli aralıklarla bir araya gelerek, kentimizi hep birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin her anında hep yanında olacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım Belediyesi, SGK borçlarını kapatıp borçsuz bir belediye olacak - Son Dakika

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