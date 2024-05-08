İlkadım Belediyesi Temizlik Seferberliği Başlattı - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediyesi Temizlik Seferberliği Başlattı

İlkadım Belediyesi Temizlik Seferberliği Başlattı

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçenin temizlik seferberliği kapsamında yapılan çalışmaları inceledi. Cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkanırken, kaldırımlar da temizlendi.

08.05.2024 16:18  Güncelleme: 16:24
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Çatalarmut Mahallesi'nde gerçekleşen yol yıkama, kaldırım temizliği ve çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi olarak 'Hedefimiz: İlkadım Tertemiz' sloganıyla başlattığımız temizlik seferberliğimiz kapsamında ilçemizin bütün sokaklarını, kaldırımlarını ve yollarını temizleyerek vatandaşlarımızın düzenli ve sağlıklı alanlarda yaşamasına öncülük edeceğiz" dedi.

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkayıp, kaldırımları baştan sona temizleyerek İlkadım'ın "temiz ve örnek ilçe" hüviyetinin korunmasına yönelik çalışmalara ağırlık veriyor. İlçe genelinde gerçekleşen temizlik çalışmalarını yakından takip eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, devam eden temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

"Hedefimiz: İlkadım Tertemiz"

İlkadım'ın her noktasını temiz ve düzenli hale getirmek için tüm ekiplerimizle yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydeden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Belediye çalışmalarımızın olmazsa olmazlarından biri çevre temizliğidir. Tertemiz bir İlkadım için gece gündüz demeden, 7 gün 24 saat aralıksız çalışıyoruz. Temizlik İşler Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemiz genelinde ki bütün sokak, cadde ve kaldırımları belirli bir program dahilinde temizleyerek, ilçemizin temiz ve düzenli görüntüsünün muhafaza edilmesini sağlıyor. Vatandaşlarımızın temizlik konusunda mağduriyet çekmemeleri için ekiplerimiz yoğun bir mesai yapıyor. İlkadımlı hemşerilerimizin konforlu, temiz ve güzel alanlarda hayatını sürmesi için halkımızın sağlığını her şeyin üzerinde görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Başkan İhsan Kurnaz ve ekiplerine teşekkürler"

İlkadım Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade eden Çatalarmut Mahallesi Muhtarı İdris Berat Güdeloğlu, "Mahallemizde gerçekleşen temizlik çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımız başta olmak üzere Temizlik İşler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyoruz, ellerine sağlık. İlçemizin her köşesinde bu tür hizmetlerde bulunan Temizlik İşler Müdürlüğü ekiplerimiz mahallemizi tertemiz yaptılar, bizler ve vatandaşlarımız memnunuz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım Belediyesi Temizlik Seferberliği Başlattı - Son Dakika

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