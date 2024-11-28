İlkadım Belediyesi Yeni Projelerle Vizyonunu Geliştiriyor - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediyesi Yeni Projelerle Vizyonunu Geliştiriyor

İlkadım Belediyesi Yeni Projelerle Vizyonunu Geliştiriyor

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, hayata geçirilmesi planlanan projelerle İlçeye vizyon ve değer katacaklarını ifade etti. Kısa ve uzun vadeli projelerin AR-GE çalışmaları sonrası hayata geçirileceği belirtildi.

28.11.2024 17:02  Güncelleme: 17:03
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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım'a vizyon ve değer katacak yeni projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kısa ve uzun vadede yapılması planlanan ve AR-GE çalışmaları devam eden projeler hakkında müdürlük çalışanlarından bilgi aldı. İlkadım Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan projeler, AR-GE Müdürlüğünün çalışmaları ve planlamaları sonrası hayat bulacak. Hem sosyal hem de ekonomik olarak çok yönlü bir araştırma sürecine tabi tutulan projelerin, mümkün olan en hızlı ve verimli şekilde İlkadımlılarla buluşturulması hedefleniyor.

"Yeni projelerle İlkadım'a değer katacağız"

Seçim süreci ve sonrasında vaatleri arasında bulunan birçok projenin projelendirme aşamasında sona yaklaşıldığını belirten İlkadım Belediye Başkan İhsan Kurnaz, "Seçim süreci ve sonrasında hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri tutmak için projelerimizin planlama çalışmalarını hızla başlatmıştık. Kısa sürede geldiğimiz noktada en iyi hizmeti sunarak İlkadımlı vatandaşlarımızı asli hizmetlerimizin yanı sıra; bilim, sanat, kültür ve daha birçok alanda yeni projelerle buluşturacağız. Başta evlatlarımız için olmak üzere yaptığımız her projede sosyal belediyecilik anlayışını ortaya koyacağız. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutacak sosyal alanlardan, kadınlarımızı sosyal hayata adapte edecek projelere kadar çok yönlü çalışmalarımız ve planlamalarımızda büyük ölçüde ilerlemeler kaydettik. Belediyemiz bünyesinde alanında uzman çalışanlarımızla AR-GE Müdürlüğümüz en iyi planlamaları yapıyor. İlkadım Belediyesi olarak hemşehrilerimize söz verdiğimiz gibi, vatandaşımızın her anında hep yanında olacak ve bu noktada olarak gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. İlkadım'a vizyon ve değer katacak yeni projeleri hayata geçireceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım Belediyesi Yeni Projelerle Vizyonunu Geliştiriyor - Son Dakika

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