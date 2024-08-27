İlkadım Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Politika

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli ulaşımı için, medeniyet olarak gördüğümüz yollarımızı geliştirmeye ve eksiklerini tamamlamaya devam edeceğiz. İlkadımlıların her anında hep yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

İlkadım'da yol açma, asfalt yama, kaldırım ve baskı beton çalışmaları hızla devam ediyor. Mahalle muhtarları ile birlikte yapılan çalışmalarda tespit edilen ve yapılması gereken işler belirlenerek programa alınıyor ve bu kapsamda hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuluyor.

Samsun'un kalbi İlkadım'ın tüm mahallelerinde, kent merkezi-kırsal ayrımı yapılmadan çalışmaların devam ettiğini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hemşehrilerimiz için, geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve çocuklarımız için, kıymetlimiz İlkadım için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İlkadım'da kırsal-kent merkezi ayrımı yapmaksızın ekiplerimiz saha çalışmalarını sürdürüyor. Muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Mahallelerimizde yapılması gereken işleri muhtarlarımızla birlikte tespit ediyor ve çözümü noktasında çalışmalara başlıyoruz. Mahallelerimizde yol açma, sıcak asfalt yama, renkli baskı beton ve kaldırım çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli ulaşımı için, medeniyet olarak gördüğümüz yollarımızı geliştirmeye ve eksiklerini tamamlamaya devam edeceğiz. İlkadımlıların her anında hep yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - SAMSUN