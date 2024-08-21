İlkadımlılara rahat ulaşım imkanı sağlanıyor

Politika

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadımlılara rahat bir ulaşım imkanı sağlamak amacıyla çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi.

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çevresel faktörler ve altyapı çalışmaları nedeniyle deforme olan yolları sıcak asfaltla buluşturuyor. Aciliyeti önem arz eden deforme olan asfalt yollar belediyeye ait makinelerle sökülerek yerine sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor. 35 mahallede yol, kaldırım, yama, asfalt gibi bakım onarım çalışmalarını tamamlayan ekipler de çalışmalar kapsamında yolların kalitesini artırmaya devam ediyor.

"Rahat ulaşım için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz"

Yaşam kalitesi yüksek bir İlkadım için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini, bu anlamda ilçe genelinde değişim ve dönüşüm hizmetlerinin aralıksız devam ettiğini kaydeden Başkan İhsan Kurnaz, "Kırsal mahallelerimiz dahil ihtiyaç duyulan tüm mahallelerimizde yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlkadımlı hemşehrilerimize rahat bir ulaşım imkanı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hedeflediğimiz tüm işlerimizi tamamlayana kadar çalışmaya ve sahada olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın taleplerine daha hızlı yanıt verebilmek için gece-gündüz çalışıyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu asfalt çalışmaları için ekiplerimiz Kalkancı Mahallesi Hazine Sokak'ta 250 metre ve 101. Sokak'ta 300 metre uzunluğundaki alanlarda asfalt serme işlemi tamamlandı. İhtiyaç duyulan diğer mahallelerde de asfaltlama, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımız bundan sonraki süreçte de devam edecek. Yaptığımız tüm hizmetler hemşehrilerimiz ve İlkadımımız için" dedi. - SAMSUN