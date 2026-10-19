İlkay Girgin Erdoğan, Yeni Parti üyeliğinden istifa edip bağımsız devam edecek

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Yeni Parti üyeliğinden istifa ettiğini ve görevine bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siyasi yaşamı boyunca önceliğinin Karaburun'a ve hemşehrilerine hizmet etmek olduğunu belirtti.

Halkın iradesine saygıyı, ortak aklı ve kamu yararını tüm sorumlulukların üzerinde tuttuğunu ifade eden Erdoğan, Yeni Parti üyeliğinden istifa kararı aldığını kaydetti.

Erdoğan, "Bu kararım, Karaburun'a olan bağlılığımda, hemşehrilerime karşı taşıdığım sorumlulukta ve ilçemizin geleceği için çalışma kararlılığımda herhangi bir değişiklik anlamına gelmemektedir. Karaburun Belediye Başkanı olarak görevime bağımsız şekilde devam edeceğim." ifadelerini kullandı.