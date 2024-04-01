İlyasdere Mahallesi\'nin mevcut muhtarı Tuncay Öztürk yeniden seçildi

Politika

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı İlyasdere Mahallesi'nin mevcut muhtarı Tuncay Öztürk, yeniden muhtar seçilerek güven tazeledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da seçim sonuçları belli olmaya başladı. İl genelinde resmi olmayan sonuçlara göre büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlıkları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar belli olmaya başladı. Yerel seçimlerde birçok mahallede çok sayıda adayın olduğu muhtarlık seçimlerinde de seçim yarışı hararetli geçerken, merkez ilçe Efeler'e bağlı İlyasdere Mahallesi'nin mevcut muhtarı Tuncay Öztürk, yeniden muhtar seçilerek güven tazeledi. Üçüncü dönem muhtar seçilen Öztürk, hizmet için geldiklerini ifade ederek, bundan sonraki süreçte de İlyasdere Mahallesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca güven tazeleyen Öztürk, oy veren tüm seçmenlerine teşekkür etti. - AYDIN