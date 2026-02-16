İmamoğlu "Jeti var" iddialarına ilk kez yanıt verdi

Ünlülere yönelik "uyuşturucu" operasyonunda gözaltına alınan Selen Görgüzel ve Rabia Karaca'nın ifadeleri üzerinden şekillenen özel jetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ziyaretler ve partiler üzerinden İBB'nin tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin olarak birçok iddiaya yer verilmişti. Bu iddialara ilk kez İmamoğlu yanıt verdi."Diplomada sahtecilik" davasının dördüncü duruşması için hakim karşısına çıkan İmamoğlu savunmasında jeti olduğu iddialarını yalanladı.

"BENİM JETİM VARMIŞ, VARSA BİNERİM"

İmamoğlu ek ifadesinde gündemdeki jetle ilgili, "İmamoğlu'nun jeti var dediler. Benim çocukken oyuncağım bile olmadı, ya! Köy çocuğum, çocukken oyuncağım bile olmadı. Benim ya… Benim jetim varmış, benim varsa jetim binerim, yani gösteririm. Yok, arabamı gizlemedim, bir şeyimi gizlemedim. Benim hayatımda her şey gerçek. "Jeti varmış" yalan; bu yalanlar nerede? TRT'de yayınlandı ya!" diyerek iddialara sert çıktı.