İmamoğlu "Jeti var" iddialarına ilk kez yanıt verdi

16.02.2026 14:03
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu uyuşturucu operasyonlarında geçen "Özel jeti var" iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. İddiaları yalanlayan İmamoğlu, "İmamoğlu'nun jeti var dediler. Benim çocukken oyuncağım bile olmadı, ya! Köy çocuğum, çocukken oyuncağım bile olmadı. Benim ya… Benim jetim varmış, benim varsa jetim binerim, yani gösteririm. Yok, arabamı gizlemedim, bir şeyimi gizlemedim. Benim hayatımda her şey gerçek. "Jeti varmış" yalan" dedi.

Ünlülere yönelik "uyuşturucu" operasyonunda gözaltına alınan Selen Görgüzel ve Rabia Karaca'nın ifadeleri üzerinden şekillenen özel jetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ziyaretler ve partiler üzerinden İBB'nin tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin olarak birçok iddiaya yer verilmişti. Bu iddialara ilk kez İmamoğlu yanıt verdi."Diplomada sahtecilik" davasının dördüncü duruşması için hakim karşısına çıkan İmamoğlu savunmasında jeti olduğu iddialarını yalanladı.

"BENİM JETİM VARMIŞ, VARSA BİNERİM"

İmamoğlu ek ifadesinde gündemdeki jetle ilgili, "İmamoğlu'nun jeti var dediler. Benim çocukken oyuncağım bile olmadı, ya! Köy çocuğum, çocukken oyuncağım bile olmadı. Benim ya… Benim jetim varmış, benim varsa jetim binerim, yani gösteririm. Yok, arabamı gizlemedim, bir şeyimi gizlemedim. Benim hayatımda her şey gerçek. "Jeti varmış" yalan; bu yalanlar nerede? TRT'de yayınlandı ya!" diyerek iddialara sert çıktı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Szka788304 Szka788304:
    Türkiye nin içinden geçti pariste içti konserlerde yedi sen kim kpkte jet kiralıyorsun fakirlikten dem vurur ekonomi der parayı çar cur eder 5 1 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex Kocarex Bigrex:
    ihalarada karton dediler ama gerçek çıktı 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
14:11
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
13:32
İran’dan Türkiye’ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
13:02
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
11:56
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda İşte masadaki zam oranı
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı
