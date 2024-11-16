İmamoğlu Mardin\'de Esnafı Ziyaret Etti

Politika

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Mardin'de Ahmet Türk'ü ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mardin tarihi 1'inci Cadde'deki esnafını ziyaret etti. İmamoğlu, daha sonra Deyrulzafaran Manastırı'na ziyarette bulundu. Metropolit Saliba Özmen tarafından karşılanan İmamoğlu, manastır hakkında bilgi aldı. İmamoğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

Salih KESKİN/MARDİN,