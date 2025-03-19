İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası sosyal medyaya erişim sorunu - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası sosyal medyaya erişim sorunu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu dahil 105 kişiye yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi. Gözaltı kararları ve soruşturma sonrası X, Instagram ve YouTube platformlarına erişimde sorunlar yaşanmaya başladı.

19.03.2025 07:39  Güncelleme: 07:53
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105 kişiye yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. Operasyon kapsamında İmamoğlu dahil birçok kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve İmamoğlu gözaltına alındı. Ekiplerin, İmamoğlu'nun evinde de arama yaptığı bildirildi.

SOSYAL MEDYADA ERİŞİM SORUNLARI YAŞANIYOR

Soruşturma ve gözaltı kararlarının kamuoyuna yansımasının ardından X (Twitter), Instagram ve YouTube platformlarına erişimde aksaklıklar meydana geldi. Kullanıcılar, bu platformlara giriş yaparken yavaşlama ve bağlantı hatalarıyla karşılaştıklarını belirtti.

NTV'nin haberine göre sadece İstanbul için bant daraltma uygulandığı belirtildi.

BANT DARALATMA NEDİR?

Bant genişliği daraltma, bir ağ düğümünde veya bilgisayarlar ve cep telefonları gibi bir ağ cihazında gelen veya giden verilerin iletişim hızının sınırlandırılmasından oluşur. Veri hızı ve işleme, çeşitli parametrelere ve koşullara bağlı olarak sınırlı olabilir.

İmamoğlu\'na gözaltı kararı sonrası sosyal medyaya erişim sorunu

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Son Dakika Politika İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası sosyal medyaya erişim sorunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Ayhan Murat:
    bu saatten sonra herkes akıllı olsan kim bu devlete millete ihanet ederse yada ihanet edenin yanında olursa hesabını verir. YAŞASIN DEVLETİM 219 349 Yanıtla
    celal ödemiş:
    apo seviciler hesap versin o zaman.. 0 0
    İbrahim İlhan:
    Kim etmiş ne var utanin 0 0
    mehmet:
    Tamam gel bitsin bu hasretlik hocam gel 0 0
    trgyky1978:
    eyvallah kardeşim 0 0
  • Burak üstün:
    yazık ülke ne hale geldi kim akp karşıtı ise susturuluyor içeri alınıyor yazık apoyla pazarlık yapıp ümit özdağ gibi Türk milliyetçisini içeri atıyosunuz. Suyunuz iyice ısındı halkın nefretini arttırdınız iyice ülkede daha büyük sorunlar var ekonomi,adalet,eğitim, ahlak yerlerde sürünüyor. 313 141 Yanıtla
    27 Müzik Dünyası:
    Kardeş akp mhp dem chp derdi değil bu sahte diploma ile bi yere gelmek ben ilk okul mezunuyum 13 yıllık grafik tasarımcıyım bana lise diploması al gel gasmek devletin bünyasinde ders hocalığı yapabilirsin dediler sözleşmeli bende istesem parası ile gidip diploma alabilirdim ama neden hakka gireyim ayıp değilmi burdaki konu karşıt değil 0 0
    Faysal Celik:
    bilmeden konuşma gaz çıkarır gibi. dosyayı gördünmü? medya aş üzerinden milyarları götürmüş, hayali ihalelerle işadamlarına peşkeş çekmiş, danışmanı Murat ongunla kurduğu danışmanlık şirketlerine milyonları akıtmış , CHP kurultayında satın aldığı oylar için para kulelerini senin benim kesemden oluşturmuş, kiptaştan 70 daireyi delegelere oy karşılığı hediye etmiş .. sen de kalkmış yok akp yok bilmem ne, yok ona karşı buna karşı falan türü cahilinee trolik ifadelerle yorum yapıyorsunuz. bırak arkadaş; 6 yıldır İstanbul’un anasını ağlattı, çivi çakmadı, bırak çakmayı; varolan çivisini söktü, şehri mezbeleye çevirdi. biraz bu taraftan bakın 0 0
  • Erol Yurt:
    Günaydın Türkiye'm Bu saatten sonra tam bir Rusya olduk. Tüm rakipleri ya tutuklayacaklar, ya da bindikleri uçağı düşürecekler. Yandaşları da ülkenin uçtuğunu zannedecek. Olağanüstühal ilan edip, ikinci bir emre kadar tüm seçimleri ve toplantıları iptal edip, kendini İran dini lideri gibi halife etmesine çok az kaldı. İran'ın bi 76 öncesine, bir de bu gününü göz önüne alın. 121 53 Yanıtla
  • Şahabettin Aydoğan:
    istanbul fethi mğbarek olsun:)))) 46 99 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası sosyal medyaya erişim sorunu - Son Dakika
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