 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İmamoğlu'ndan kendisi için sert ifadeler kullanan Akşener'e zeytin dalı: Abla kardeş çözeriz biz - Son Dakika
Üye Girişi

İmamoğlu'ndan kendisi için sert ifadeler kullanan Akşener'e zeytin dalı: Abla kardeş çözeriz biz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son zamanlarda kendisine yönelik sarf ettiği sert ifadelere yanıt verdi. İmamoğlu, "Nezakette, saygıda asla kusur etmem. Bazı sözler beni incitmiştir. Abla kardeş bir gün çözeriz onu." ifadelerini kullandı.

29.12.2023 - 08:56,  Güncelleme: 09:19
Abone Ol

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam Sözcü TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener'in kendisine yönelik sert sözlerinin hatırlatıldığı İmamoğlu, İYİ Parti liderine zeytin dalı uzatarak "Abla kardeş bir gün çözeriz onu." ifadelerini kullandı.

AKŞENER'İN SERT SÖZLERİ YANKI UYANDIRDI

Yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacaklarını açıklayan İYİ Parti lideri Meral Akşener, genel seçimde cumhurbaşkanı adayı yapmak istediği İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a sert ifadeler kullandı. Akşener, "Millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm, o masadan kovuldum. İkisi de korktu, kabul etmedi. Ben değil milletin istediğini kabul etmediler. Bizim sırtımızdan kariyer planı yapanların ama teşekkürü başkalarına edenlerin planlarını bozduk" dedi.

"BAZI SÖZLERİ İNCİTTİ AMA ABLA KARDEŞ ÇÖZERİZ"

İmamoğlu bu açıklamaya "Sayıları az da olsa bir kısım dostlar oyuna geliyorlar, bazen hadlerini aşan cümleler kurabiliyorlar. Başından beri biz ne dedik eski dosttan düşman olmaz." yanıtını vermişti.

Bu sözler büyük yankı uyandırırken İmamoğlu cephesinden dün yeni bir açıklama geldi. Akşener'in sözlerinin hatırlatıldığı İmamoğlu, "Hiçbir şekilde üstüme almadım. Beni ilgilendiren sözler yok. Bazen beni hedef aldığı sözler olabilir. Üzülürüm. Sözler söylenebilir. Ben bazı hukukları önemsiyorum. Abla kardeş hukukundan bahsederler. O hukuku kuran başka şeyler vardır. Gün gelir abla kardeşi ile oturur, bu meseleler halledilir. Çok sert söylemler, rota değişimi bir parti için normaldir ama bunun muhatabı biz değiliz.

Benim böyle bir bilgim yok. Kendisiyle en son çok samimi bir sohbetimiz oldu. Sayın Özgür Özel'in kendisini ziyaret etmeden önce Genel Başkanı'mın da bilgisiyle kendisini arayıp yarım saate yakın bir telefon sohbetimiz oldu. 'Her zaman buradayım' dedim. Nezakette, saygıda asla kusur etmem. Bazı sözler beni incitmiştir. Abla kardeş bir gün çözeriz onu." dedi.

İmamoğlu\'ndan kendisi için sert ifadeler kullanan Akşener\'e zeytin dalı: Abla kardeş çözeriz biz
YORUMLAR (2)
  • Ahmet eren Kacmaz: BUKADAR KAR PİŞKİNLİGE PES İP OPERASYON ÇEK SONRA ZETİN DALI Yanıtla 36 8
  • Eski Tüfek.: Daha canlı...daha canlı ,tüm tayfa saldırmalı..:) Yanıtla 3 0

Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, Sözler, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan kendisi için sert ifadeler kullanan Akşener'e zeytin dalı: Abla kardeş çözeriz biz - Son Dakika


10:01
Yılın transferi! Nuri Şahin, Alman devi Borussia Dortmund'un başına geçiyor Yılın transferi! Nuri Şahin, Alman devi Borussia Dortmund'un başına geçiyor
09:44
Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine bugün kavuşuyor Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine bugün kavuşuyor
09:39
Terör örgütü PKK'nın sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham öldürüldü
09:28
Gazze'de katliam yapan İsrail askeri: Öldürmek için bebek arıyorum Gazze'de katliam yapan İsrail askeri: Öldürmek için bebek arıyorum
09:26
Kocası tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti Kocası tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti
09:13
İsrail, Gazze saldırılarında yanlış silah seçimini sonrası 86 kişinin ölümüne yol açtığını itiraf etti İsrail, Gazze saldırılarında yanlış silah seçimini sonrası 86 kişinin ölümüne yol açtığını itiraf etti
08:56
İmamoğlu'ndan kendisi için sert ifadeler kullanan Akşener'e zeytin dalı: Abla kardeş çözeriz biz İmamoğlu'ndan kendisi için sert ifadeler kullanan Akşener'e zeytin dalı: Abla kardeş çözeriz biz
08:53
İnci Taneleri'nden 2. fragman yayınlandı! Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı alkış topladı İnci Taneleri'nden 2. fragman yayınlandı! Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı alkış topladı

Son Dakika
10:01 Yılın transferi! Nuri Şahin, Alman devi Borussia Dortmund'un başına geçiyor
09:44 Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine bugün kavuşuyor
09:39 Terör örgütü PKK'nın sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham öldürüldü
09:28 Gazze'de katliam yapan İsrail askeri: Öldürmek için bebek arıyorum
09:26 Kocası tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti
09:13 İsrail, Gazze saldırılarında yanlış silah seçimini sonrası 86 kişinin ölümüne yol açtığını itiraf etti
08:56 İmamoğlu'ndan kendisi için sert ifadeler kullanan Akşener'e zeytin dalı: Abla kardeş çözeriz biz
08:53 İnci Taneleri'nden 2. fragman yayınlandı! Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı alkış topladı
08:42 81 ilde sahte alkol operasyonu! 220 gözaltı ve 35 milyon TL vergi kaybı engellendi
08:08 ABD askerlerinin PKK/YPG'ye silah eğitimi verdiği fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 10:15:20. #1.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan kendisi için sert ifadeler kullanan Akşener'e zeytin dalı: Abla kardeş çözeriz biz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement