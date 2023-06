İmamoğlu'ndan "Genel başkan olsanız kaç seçim kaybettiğinizde bırakırsınız?" sorusuna bomba cevap

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP'de "değişim" için düğmeye basan isimlerin başında gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan "İstanbul'da Hizmette 4 Yıl Sunumu" isimli programda konuştu. Etkinlik sırasında basın mensuplarından birinin yönelttiği "Siz genel başkan olsanız kaç seçim kaybettiğinizde bırakırsınız?" sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "Biraz iğneli bir soru olsa da açıkçası kişisel seçimlerim itibariyle kaybetme deneyimim olmadığı için sorunuza cevap veremeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"HER DEĞİŞİM, BİR ZİHNİYET DEVRİMİYLE BAŞLAR"

İmamoğlu'nun programdaki konuşmalarından satır başları şu şekilde; 4 yıl önce bu göreve talip olduğumda, İstanbul'a, bu kötü dönemden sonra mutlak bir değişim vaat etmiştim. 'İstanbul'a yeni, taze, güçlü bir başlangıç yapacağız' demiştim. Çok şükür bunu başardık. İstanbul başardı, bu kadim şehirde güçlü bir kök saldı. Her değişim, bir zihniyet devrimiyle başlar. Biz İstanbul'da, vatandaşın şehre ve yerel yönetime bakış açısını değiştirdik. İstanbullular artık daha azına razı olmayacak. Yapılan her işte insana saygı, şehre özeni talep edecek. 'Bu şehirde bundan böyle adalet ve liyakat hakimdir' diyecek. Bir avuç insanın eşi, dostu, yakını değil. Ya da bir kesimin mutlu edildiği değil, milletin mutlu edildiği bir süreci her zaman isteyecek. Yapılan her işte şeffaflığı, katılımcılığı talep edecek.

"23 HAZİRAN GERÇEĞİN KANITLANDIĞI ÖNEMLİ GÜNLERDEN BİRİDİR"

İstanbullular artık daha azına razı olmayacak. İsrafa, ihmale, partizanlığa geçit vermeyecek. Değişim, eldekiyle yetinmeme, daha azına razı olmama duygusuyla başlar. İktidarlar, bu duyguyu kaybettirmeye çalışırlar. İktidarlar, insanlar ellerindekine razı olsun, daha fazlasını, daha iyisini talep etmesin isterler. İşe yaramadı ve işe yaramaz. Vakti gelmiş bir değişimin önünde durulmaz. Gücü, iktidar dayanağı ne olursa olsun göreceksiniz asla değişimin kimse duramaz. 23 Haziran bu gerçeğin kanıtlandığı önemli günlerden biridir.O yüzden 23 Haziran bu şehir için Demokrasi Zaferidir.

"VATANDAŞIN DEĞİŞİM TALEBİNE CEVAP VEREMEDİK"

Ne yazık ki, cumhuriyetimizin 100. yılına girerken Türkiye, milli iradeye dayalı yönetim fikri zayıflamış, toplumsal kesimler arasındaki kutuplaşma derinleşmiş, adalete güven tükenmiş halde. Bu haliyle ülkemiz demokratik dünyadan uzaklaşmış bir durumda. Muhalefet olarak 21 yıllık iktidarın en zayıf olduğu bir dönemde hem Meclis hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybettik. Vatandaşın değişim talebine cevap veremedik. İktidarı değiştirecek bir güven ve umut ortamını oluşturamadık.