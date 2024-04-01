İmamoğlu\'ndan seçim zaferi sonrası Süleyman Çakır\'lı İstanbul paylaşımı

Politika

Sürpriz sonuçlara sahne olan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı olan Murat Kurum'u geride bırakarak zafer ilan etti. İmamoğlu, yüzde 51.14 oy alırken Murat Kurum ise yüzde 39.59'da kaldı.

"BİZ İSTANBUL'LA ANLAŞIRIZ"

Seçim zaferinin ardından İmamoğlu'nun TikTok hesabından "Biz İstanbul'la anlaşırız" notuyla bir video paylaşıldı. Videoda İstanbul'un havadan görüntüleriyle birlikte Kurtlar Vadisi dizisinin karakterlerinden biri olan Süleyman Çakır'ın sesi ve repliği kullanıldı.