İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ertan Yıldız'ın etkin pişmanlıktan yararlanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'in kurmaylarıyla acil koduyla toplandığı öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasına ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız'ın etkin pişmanlıktan yararlandığı öğrenildi.
Söz konusu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, harekete geçti. Özel'in kurmaylarıyla acil koduyla toplandığı öğrenildi.
Son Dakika › Politika › İmamoğlu'nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti - Son Dakika
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