İmamoğlu'nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti

İmamoğlu\'nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu danışmanı Ertan Yıldız'ın etkin pişmanlıktan yararlanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'den yeni bir hamle geldi. Özel'in kurmaylarıyla acil koduyla toplandığı öğrenildi.

16.05.2025 20:34
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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ertan Yıldız'ın etkin pişmanlıktan yararlanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'in kurmaylarıyla acil koduyla toplandığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasına ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız'ın etkin pişmanlıktan yararlandığı öğrenildi.

ÖZEL'DEN ACİL HAMLE

Söz konusu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, harekete geçti. Özel'in kurmaylarıyla acil koduyla toplandığı öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu, Ertan Yıldız, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Cem BASARAN:
    O da biliyor, eşeledikce bu isin ucu taaa kendisine kadar dokunacak. O yuzden en basindan beri bu kadar yaygara koparmaya çalışıyor. Tutustular.. 450 83 Yanıtla
  • Aganın Oglu:
    paçalar tutuşu, sıra bendemi korkusu Özeli kalp sektegine uğratır, bu parayı kimse 5-10 kişi ile yiyemezzzzz.İSKİ GATE'yi unutmadikkkk, Ergun Goknel, yaşı tutanlar anladı, şu akmaz amma fatura çıkar 333 56 Yanıtla
  • 1234567:
    CHP milli güvenlik sorunudur 312 45 Yanıtla
  • Efem0909:
    Anlattığı birşey varsa nasıl kılıf uyduracaklarını konuşacaklardır Hemen bir mitingle kapatmaya çalışırlar 309 46 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Heybede kalan daha büyük turplar mı var acaba paniklelediğine göre 283 43 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    hepsi çözülecek. çete lideri şüphelisi Ekrem hesabını verecek. ilk önce ona inanan daha sonra da parasına çöktüğü ispat edilince İstanbullulara hesabını verecek. 225 32 Yanıtla
  • Abdullah Gur:
    sayın özel boşuna savunma sen bu işten sıyrılıp çık yoksa bu Ekrem senide yakacak CHP yide yakacak demedi deme 213 27 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    şalvar tutuşmuş her şeyi anlattı diye adamı boşuna savcı etkin pişmanlıktan faldalandırmız şimdi yandın Ekrem 191 20 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Şimdi burdaki caapeli yorumcuların dilleri gtüne kaçtı mı acaba ürmeye devam edecekler mi 179 23 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    PKK bitti sıra CHP de 173 21 Yanıtla
  • Deniz Demir:
    Ekonomi bitti ekonomi haberleri yerine Ekrem beyi kötülemek için yaygara yapanlara sesleniyorum ilk seçimde CHP 100/78 oyu var akp tarih olacak ondan sonra CHP'yi satanlar hesap verecek 18 119 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    özel niye tutuşdu aceba adı mı geçiyor yoksa ?????? 108 13 Yanıtla
  • ayd121212:
    Can telaşına düşmüşler…. 103 12 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bana ne a partiden B partiden. ekonomiyi anlatın, Melih gokceki anlatin, enflasyonu faizi zinayı anlatin 16 76 Yanıtla
  • Murat Zor:
    chp li troller guruptan ayrıldı ;)) 70 10 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    bu bana seçim zamanıdaki meşhur Sinan oğlanı hatırlattı birden zengin oldu ortadan kayboldu 55 21 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Düşünsene imamoğlu Villaları yanlışlıkla ördek özelin babasının arsasına yaptırmış, sonra ördek özelde Paraları yanlışlıkla imamoğlunun dayısının oğluna yatırmış. 560 Milliar nerde keçi aldı, keçi nerede ormanda, orman nerede yandı külodu gitti :))) 60 9 Yanıtla
  • Ferudun Bozkurt:
    durumlar vahim 50 5 Yanıtla
  • Hallo Zusammen:
    Yahu arkadaş Bu CHP’liler Özgür Özel yandaşları biz suçsuzuz diyorlar ama paniğe kapilan kıpkırmızı olan kendileri şaşırmış Ördek gibi sağa sola kaçan saklanan da kendileri madem suçsuzsunuz nedir bu panik hey özel sen bunların yanıbaşında olan ikinci isimsin sizde miydi kurultayda sahtelik yapan parayla seçilen kişiler 40 8 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Sikistirin sikistirin bunların alayı birbirlerini satar zoru gorunce 33 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Abuzer kadayıf gibiler oy kullandıkça bizim ülkede faiz yüzde 50 , emekli maaşı 14 bin olmaya devam eder. fanatizm. 5 22 Yanıtla
  • Davut Kochan:
    burda yazmıyor ama diğer görsel basında neler anlattığı yazıyor offff diyorum offff hayatta çıkamaz 21 3 Yanıtla
  • sedat ümit sarı:
    özgür sen de mi paylandın yoksa 18 3 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    eceli gelmiş kelp cami duvarına pislermiş... 12 5 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    kacis planimi acaba 9 2 Yanıtla
  • Elisa21:
    HÜRRİYET'İNİZ BİTTİ SIRA ZÜLLİYETİNİZ DE 9 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti - Son Dakika
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