İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
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Politika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili resen soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturma, görüntülerde yer alan para destelerinin kaynağının ve suç unsuru olup olmadığının tespiti amacıyla başlatılmıştır.

11.03.2024 22:23  Güncelleme: 22:45
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesaplarında CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında " Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." Şeklindeki paylaşım ile birlikte paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti açısından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İmamoğlu'nun danışmanın deste deste para saydığı görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı

NE OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para destelerini sayarken çekilen görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği ve paraların ise genel başkanlık seçiminde delegelere ödendiği iddia edildi.

İmamoğlu'nun danışmanın deste deste para saydığı görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı

CHP'DEN AÇIKLAMA: GÖRÜNTÜLER İL BAŞKANLIĞI BİNASININ 2019'DA SATIN ALINMASIYLA İLGİLİ

Konuyla ilgili CHP İstanbul İl Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. Açıklamada sunulan evrak da bunun kanıtıdır. Evrakın düzenleme tarihi 9 Aralık 2019'dur. Güvenlik kamerası görüntüleri, her ne kadar 10 Aralık 2019'u gösterse de gerçek tarih evraktan da anlaşılacağı üzere 9 Aralık 2019'dur.

İmamoğlu'nun danışmanın deste deste para saydığı görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş

"GÖRÜNTÜLERİN KAYDA ALINDIĞI YER AVUKATLIK OFİSİ"

4,5 yıl sonra servis edilen görüntülern amacı kuşkusuz CHP ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olumsuz algı yaratma çabasıdır. Hele hele 4,5 yıl önceki olayı 4 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP Kurultayı ile ilişkilendirmek eşyanın tabiatına aykıdır. Güvenlik kameraları görüntülerinin kayda alındığı yer CHP İstanbul İl Başkanlığı binası değil, mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın avukatlık ofisidir. Bu görüntüleri söz konusu avukatın bilgisi dahilinde sızdırıldığı alenidir."

İmamoğlu'nun danışmanın deste deste para saydığı görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı
İmamoğlu'nun danışmanın deste deste para saydığı görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı
İmamoğlu'nun danışmanın deste deste para saydığı görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı\'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı

Cumhuriyet Halk Partisi, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika

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