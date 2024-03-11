İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı\'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesaplarında CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında " Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." Şeklindeki paylaşım ile birlikte paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti açısından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para destelerini sayarken çekilen görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği ve paraların ise genel başkanlık seçiminde delegelere ödendiği iddia edildi.
Konuyla ilgili CHP İstanbul İl Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. Açıklamada sunulan evrak da bunun kanıtıdır. Evrakın düzenleme tarihi 9 Aralık 2019'dur. Güvenlik kamerası görüntüleri, her ne kadar 10 Aralık 2019'u gösterse de gerçek tarih evraktan da anlaşılacağı üzere 9 Aralık 2019'dur.
4,5 yıl sonra servis edilen görüntülern amacı kuşkusuz CHP ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olumsuz algı yaratma çabasıdır. Hele hele 4,5 yıl önceki olayı 4 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP Kurultayı ile ilişkilendirmek eşyanın tabiatına aykıdır. Güvenlik kameraları görüntülerinin kayda alındığı yer CHP İstanbul İl Başkanlığı binası değil, mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın avukatlık ofisidir. Bu görüntüleri söz konusu avukatın bilgisi dahilinde sızdırıldığı alenidir."
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve Özel Harekat Şube Müdürü Ahmet Korhan Köse ile birlikte Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen iftar programına katıldı. Akkoyun, polislerle görüşerek ramazanın hayırlı olmasını diledi ve tüm güvenlik kuvvetlerine başarılar diledi. Ardından ezanın okunmasıyla birlikte polis memurlarıyla birlikte orucunu açtı.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasında göçük altında kalan işçilerin aileleriyle bir araya gelerek ilk iftarlarını gerçekleştirdi. Vali Aydoğdu, dayanışma ve birlik mesajı vererek zorlu süreci birlikte aşacaklarını belirtti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlattı. Soruşturma, görüntülerin gerçekliğinin ve suç unsuru olup olmadığının tespiti amacıyla yapılmaktadır.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para saydığı görüntülerle ilgili resen soruşturma başlattı.
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