İmamoğlu'nun Duruşmasında Hukuki Skandal

16.02.2026 16:01
CHP'li Günaydın, İmamoğlu'nun evrakta sahtecilik iddialarını eleştirerek hukuki durumu değerlendirdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun önünde gazetecilere konuşan Günaydın, bugün, İmamoğlu'nun "evrakta sahtecilik yaptığı" gibi akıllara ziyan bir suçlamayla yargılandığı ceza davasının görüldüğünü söyledi.

İmamoğlu'yla ilgili dava sürecinden bahseden Günaydın, şöyle devam etti:

"Aynı soruşturma dosyasında 41 kişinin 'evrakta sahtecilik' yaptığı iddia ediliyorken, yalnızca Ekrem İmamoğlu'nun dosyası tefrik edilmiş ve yalnızca Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir dava açılmıştır. Bu dava ceza mahkemesinde görülmeye başlamıştır. Bir hukuki skandal olarak Asliye Ceza Mahkemesi, kararı için İdare Mahkemesinin kararını bekletici sorun saymıştır. Bu çerçevede biz bugüne kadar geldik. Bugün, bu mahkeme, İdare Mahkemesi kararını vermesine rağmen, bu kez de istinaf ve temyiz aşamasını bekleme iddiasıyla yani 'Kararın kesinleşmesini bekleyeceğim.' diyerek temmuzun altısına duruşmayı ertelemiştir."

Günaydın, bir gazetecinin Ankara Barosu'ndan bazı avukatların Adalet Bakanı Akın Gürlek'in atama işleminin iptaline ilişkin Danıştay'a başvuruda bulunmasına yönelik değerlendirmelerini sorması üzerine, "Biz bu başvurunun doğru bir başvuru olduğunu düşünüyoruz. Sonucunu hep beraber bekleyeceğiz." dedi.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesinin, İmamoğlu'nun İstanbul 5. İdare Mahkemesinde açtığı davanın reddedilmesine ilişkin kararının kesinleşmesinin beklenmesini kararlaştırmasıyla ilgili görüşleri sorulan Günaydın, şu şekilde konuştu:

"Hakimin böyle bir karar vereceğini öngörmüştüm ama bu kararın hukuka uygun bir karar olduğunu düşünmüyorum. Yok hükmünde olan ve aslında açıkça hukuka aykırı bir idari yargı kararını ceza yargılamasının beklemesi yerine, akla aykırı bu evrakta sahtecilik iddiasını derhal ele alarak, iddiayı reddederek Ekrem İmamoğlu'na bu davadan bir beraat kararı vermesidir, hukuka uygun olan."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, Son Dakika

