İmamoğlu\'nun Gaziantep Ziyareti Ertelendi

Politika

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 17 Ocak Cuma günü Gaziantep'e gerçekleştireceği program ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 17 Ocak 2025 Cuma günü gerçekleştireceği Gaziantep ziyareti ertelendi. İmamoğlu ileri bir tarihte Gaziantep'e gelecek. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda program belli olduğunda yeniden bilgilendirme yapılacağını belirterek, "Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Gaziantep programı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Programı belli olduğunda yeniden bilgilendirme yapılacaktır" dedi. - GAZİANTEP