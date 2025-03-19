İmamoğlu\'nun gözaltına alındığı dakikalarda Mansur Yavaş\'ın Tayvan\'da olduğu ortaya çıktı

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "Kent Uzlaşısı" kapsamımda terör ve yolsuzluk iddiasıyla iki soruşturma başlatıldı ve gözaltına alındı.

YAVAŞ'IN TAYVAN'DA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği isimlerden biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yavaş'ın İmamoğlu'nun gözaltına alındığı saatlerde Tayvan'da olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu'nun gözaltına alındığı haberini alan Yavaş'ın programını yarıda keserek apar topar yurda döneceği öğrenildi.

"ASLA AMA ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yavaş, "Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez. Dün diploma iptali, bugün sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkanımızın evinin önüne yığılan polisler ve ekibine yönelik gözaltı işlemleri… Bu tablo, hukuk devletine yakışmıyor. Gözaltı nedeni belli olmasa da; Daha önce adliyeye gidip ifade veren bir belediye başkanını, bugün koştur koştur gözaltına almak neyin göstergesidir?" ifadelerini kullandı.

"EKREM BAŞKANIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR"

Sözlerinin devamında "Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır" diyen Yavaş, şöyle devam etti: "Bilinmelidir ki, milletin iradesine yapılan hiçbir müdahale karşılıksız kalmaz. Hukuk dışı yöntemlerle, baskılarla, tehditlerle yapılan bu uygulamalardan en büyük zararı demokrasimiz görecektir. Ancak biz susmayacağız! Hiç kimse de unutmasın: Ekrem Başkanımız yalnız değildir."