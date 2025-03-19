İmamoğlu'nun gözaltına alındığı dakikalarda Mansur Yavaş'ın Tayvan'da olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nun gözaltına alındığı dakikalarda Mansur Yavaş'ın Tayvan'da olduğu ortaya çıktı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı dakikalarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir fuara katılmak üzere Tayvan'da olduğu ortaya çıktı. Gözaltı haberini alan Yavaş'ın yurda döneceği öğrenildi.

19.03.2025 10:03
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Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "Kent Uzlaşısı" kapsamımda terör ve yolsuzluk iddiasıyla iki soruşturma başlatıldı ve gözaltına alındı.

YAVAŞ'IN TAYVAN'DA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği isimlerden biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yavaş'ın İmamoğlu'nun gözaltına alındığı saatlerde Tayvan'da olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu'nun gözaltına alındığı haberini alan Yavaş'ın programını yarıda keserek apar topar yurda döneceği öğrenildi.

"ASLA AMA ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yavaş, "Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez. Dün diploma iptali, bugün sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkanımızın evinin önüne yığılan polisler ve ekibine yönelik gözaltı işlemleri… Bu tablo, hukuk devletine yakışmıyor. Gözaltı nedeni belli olmasa da; Daha önce adliyeye gidip ifade veren bir belediye başkanını, bugün koştur koştur gözaltına almak neyin göstergesidir?" ifadelerini kullandı.

"EKREM BAŞKANIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR"

Sözlerinin devamında "Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır" diyen Yavaş, şöyle devam etti: "Bilinmelidir ki, milletin iradesine yapılan hiçbir müdahale karşılıksız kalmaz. Hukuk dışı yöntemlerle, baskılarla, tehditlerle yapılan bu uygulamalardan en büyük zararı demokrasimiz görecektir. Ancak biz susmayacağız! Hiç kimse de unutmasın: Ekrem Başkanımız yalnız değildir."

İmamoğlu\'nun gözaltına alındığı dakikalarda Mansur Yavaş\'ın Tayvan\'da olduğu ortaya çıktı

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Son Dakika Politika İmamoğlu'nun gözaltına alındığı dakikalarda Mansur Yavaş'ın Tayvan'da olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Sk 06:
    kral adam Mansur Yavaş 41 49 Yanıtla
  • D Celik:
    Yatırımcılar gelmez artık yurt dışında bi iş bitti .Ülke son hızla duvara toslayacak.Acim diyenler oy verenler kafalarına dizlerine vuracaklar .dış sermaye olmassa bir ülke dönmez Ekonomi Krize hoşgeldiniz .Devülasyion pek yakında yolda 33 44 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Tayvan ne alak ya? 38 18 Yanıtla
  • Zafer El:
    tesatuf gibi görünse de bilerek gidilmiş bir ziyaret gibi ne gerek vardı oralara kadar gitmenizin birsürü memurunuz var kusura bakma hiçte inandırıcı gelmedi 10 6 Yanıtla
  • Serdar Er:
    SK 06 sen kocaman bi yalamasın yalama olmuşsun 7 7 Yanıtla
  • ahmet ben:
    e olabilir ne olmuş yani 4 2 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    milletin iradesine pranga vuruluyormuş,ulan her ankette Mansur Yavaş çıkmasına rağmen siz pranga vurup eko yu aday gösterirseniz bu ne oluyor.demekki emir başka yerden,boş yapıyorsunuz.kendi içinizde şikayet edip kendiniz sahip çıkmaya çalışıyorsunuz.birde kulağından vurdursaydınız 3 0 Yanıtla
  • Musti5201:
    Evet hukuk üstündür ama belediye başkanları her poku yiyebilir onlara serbest herkes işine geldiği gibi konuşmaya devam etsin her şey çok olacak 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun gözaltına alındığı dakikalarda Mansur Yavaş'ın Tayvan'da olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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