İmamoğlu'nun taşlı saldırısı dron görüntüleriyle ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da yaşadığı taşlı saldırı anının dron görüntüleri ortaya çıktı. İmamoğlu'nun otobüsün üzerinde konuşma yapmaya başladığı anda şiddetlenen taşlı saldırı sırasında otobüsün yanına yanaşan polisin TOMA aracının 6 dakika boyunca su sıkmadan beklemesi ve bu sırada saldırıyı düzenleyen insanların giderek sayısının artması dikkat çekti.

Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'nda saat 18.00'de düzenlenecek miting için otobüsle alana gelen Ekrem İmamoğlu konuşmasına başladığı sırada yaşanan taşlı saldırı ve o sırada polisler ile toplumsal olaylara müdahale araçlarının (TOMA) yaptığı manevralar dron kamerası ile an be an görüntülendi. İmamoğlu, "Polis sizi uyarıyorum: Müdahale etmezseniz buradaki yetkili amirleriniz hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Emniyet Müdürü başta olmak üzere Valisine varıncaya kadar bugün yaptığı kışkırtıcı propagandadan dolayı da belediye başkanını da o silsileye katıyorum" sözleriyle özetlediği durum dron kamerası görüntülerine de yansıdı.

OTOBÜSÜN YANINA YANAŞAN TOMA SADECE BEKLEDİ

Görüntülere göre İmamoğlu ve mitinge gelenlere taş atılmaya başlandıktan sonra, taş atanlar ile İmamoğlu'nun otobüsünün arasına giren bir TOMA 2,5 dakika boyunca bekledi. İmamoğlu'nun dikkatli olmaları için mitinge gelen vatandaşları uyarıp içeri girmesinin ardından geçen süre içerisinde otobüs 10 metre kadar ilerledi. Atılan taşların ve toplanan saldırgan kalabalığın giderek arttığı bu ortamda, TOMA da ilerleyerek yine otobüsün sol tarafına geçti ama hiçbir müdahalede bulunmayarak 40 saniye kadar yine bekledi. Bu TOMA ileriye doğru giderken İmamoğlu'nun içinde olduğu otobüsün sol tarafı 40 saniye kadar açıkta kaldı ve daha sonra ikinci TOMA yine otobüsün sol tarafına yanaştı.

İkinci TOMA ile birlikte otobüs de hareket ederek ilerledi ancak yolun önüne biriken ve saldırmak için koşarak gelen insanların sayısının artması üzerine, ilk taşın atılmasından 6 dakika sonra iki TOMA aracı da düşük tazyikle su sıkarak güzergahı açtı. Bu sırada hızlanan otobüsün ardından halen koşup taş atanların olması dikkat çekti.