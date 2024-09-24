İmamoğlu Sancaktepe'de Lokanta Açılışında Konuştu - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu Sancaktepe'de Lokanta Açılışında Konuştu

İmamoğlu Sancaktepe\'de Lokanta Açılışında Konuştu

İBB Başkanı İmamoğlu, Sancaktepe'deki lokanta açılışında siyasi dava konusunu eleştirdi.

24.09.2024 15:41
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SANCAKTEPE Kent Lokantası, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla açıldı. Açılış töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, kendisine açılan davaya ilişkin "Tam bir sefillik, daha ileriye gidiyorum bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor. Böyle bir ortamdayız. Elbette bu siyasi bir konu. Doğal olarak da partimizi ilgilendiren bir konu" dedi.

Sancaktepe'de katıldığı Kent Lokantası açılış töreninde basın mensuplarının sorularını cevaplayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Son günlerde gelişen ve tartışılan ne yazık ki olmaması gereken bir davanın, bir siyasi yasak, hem de 2 yıl 7 ay bir ceza davasına dönüşen haliyle tam bir sefillik, daha ileriye gidiyorum bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor. Böyle bir ortamdayız. Elbette bu siyasi bir konu. Doğal olarak da partimizi ilgilendiren bir konu. Genel başkanımız ve merkez yönetimi bu meselenin İstanbul'da hukukçularımızla birlikte tartışılmasını, bir arada konuşulmasını uygun gördü ve şu anda bu yönde arkadaşlarımız bir görüşme halinde. Benim Emirgan'daki ofiste başka görüşmelerim vardı. Onları bitirdim. Çıkarken de onları selamladım. Teşekkür ettim. Kolay gelsin dedim. Şu anda benim bildiğim bu kadar. Sürecin hukuki tahlil ve analizini yapacaklar. Bu konunun sonrasında ortaya koyacakları düşünceyi partimizin yetkilileri veya genel başkanımız paylaşacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İmamoğlu Sancaktepe'de Lokanta Açılışında Konuştu - Son Dakika

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