Imran Khan Hastaneye Sevk Ediliyor

Pakistan hükümeti, sağ gözünde yüzde 85 oranında görme kaybı tespit edilen tutuklu eski Başbakan Imran Khan'ın kötüleşen sağlık durumuna ilişkin artan tepkiler ve protestoların ardından hastaneye sevk edilmesine onay verdi.

Pakistan'da 2023 yılından bu yana tutuklu bulunan eski Başbakan Imran Khan, geçtiğimiz günlerde bir bilirkişi tarafından cezaevinde ziyaret edildi. Ziyaretin ardından hazırlanan raporda, Khan'ın sağ gözünde yüzde 85 oranında görme kaybı tespit edildiği belirtildi. Muhalefet üyeleri, kötüleşen sağlık durumunu gerekçe göstererek, eski başbakanın başkent İslamabad'daki Uluslararası Şifa Hastanesi'ne sevk edilmesi talebiyle parlamento binası önünde oturma eylemi başlattı. Muhalefet üyeleri görme kaybının, Khan'ın tedavisinde yaşanan gecikmeden kaynaklandığını öne sürdü.

Pakistan hükümeti, muhalefetin çağrılarının ardından Khan'ın hastaneye sevk edilmesine onay verdi. Pakistan Parlamento İşleri Bakanı Tarık Fazal Chaudhry, "Imran Khan'ın sağlık durumu göz önünde bulundurularak, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) kurucusunun hastaneye sevk edilmesine ve bir tıbbi heyet oluşturulmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Aile üyelerinin onayı olmadan hastaneye sevk edilmesi reddedildi

Ancak PTI'den yetkililer, Khan'ın aile üyeleri ve kişisel hekimlerinin onayı olmadan hastaneye sevk edilmesini reddetti. Partiden yapılan açıklamada, Khan'ın en az bir aile üyesinin huzurunda muayene edilmesi talep edildi. Ayrıca, eski başbakanın kişisel doktorları olmadan hiçbir tedaviye başlanmaması gerektiği vurgulanarak, Khan'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilerin gizlenmeye çalışılmasını kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Imran Khan, Ağustos 2023 tarihinden bu yana cezaevinde bulunuyor. Eski Başbakan, Nisan 2022'de gerçekleştirilen güven oylamasında aleyhinde çıkan kararın ardından görevden alınmış ve hakkında yolsuzluktan teröre kadar çeşitli suçlamalardan dava açılmıştı. - İSLAMABAD