İnce'den Partililere Sakin Olma Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnce'den Partililere Sakin Olma Çağrısı

İnce\'den Partililere Sakin Olma Çağrısı
22.05.2026 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muharrem İnce, CHP kurultay davasında partililere sakin olmalarını ve kavgadan kaçınmalarını önerdi.

CHP üyesi Muharrem İnce, CHP kurultay davasında 'mutlak butlan' kararına ilişkin, "Eğer sakin kalmaz, itidalli davranmaz ve kavgaya tutuşursak, emin olun ki sadece tek adam rejimine hizmet etmiş oluruz. Herkesi sakin olmaya davet ediyorum" dedi.

CHP'li Muharrem İnce, mutlak butlan kararının 2'nci gününde parti genel merkezinde Özgür Özel'i ziyaret etti. İnce, binaya girişte basın mensuplarına yaptığı açıklamada, partilileri sakin ve itidalli davranmaya davet ederek, "Biz geçmişte çok büyük badireler atlatmış, darbelerle kapatılmış, mallarına el konulmuş bir partiyiz. Savaş meydanlarında kurulmuş bir partiye, mahkeme salonlarında yön değiştirtemeyiz. Buna hep birlikte engel olacağız. Eğer sakin kalmaz, itidalli davranmaz ve kavgaya tutuşursak, emin olun ki sadece tek adam rejimine hizmet etmiş oluruz. Tek adam rejimine hizmet etmeyi hiçbirimiz içimize sindiremeyiz. O zaman herkesi sakin olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İnce'den Partililere Sakin Olma Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
Leroy Sane’nin beklediği haber en sonunda geldi Leroy Sane'nin beklediği haber en sonunda geldi

12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
12:36
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 13:19:38. #7.13#
SON DAKİKA: İnce'den Partililere Sakin Olma Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.