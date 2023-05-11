İnce'nin kendisiyle alakalı çıkan kasetle birlikte, genel merkeze giderek kararını açıklayacağı iddia edildi - Son Dakika
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İnce'nin kendisiyle alakalı çıkan kasetle birlikte, genel merkeze giderek kararını açıklayacağı iddia edildi

11.05.2023 11:46

Siyaset gündemi, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen kaset ile sarsıldı. Olay yaratan görüntülerin ardından İnce'nin, kurmaylarıyla yaptığı toplantıda büyük çoğunluğun çekilme yönünde karar aldığı ileri sürüldü. Son kararını henüz vermediği ifade edilen İnce'nin genel merkeze gittiği ve takip eden saatlerde bir açıklama yapacağı söylendi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

ANKARA KULİSLERİNDE BOMBA İDDİA

Sosyal medya üzerinden servis edilen kaset iddiaları sonrası sağlık sorunları yaşadığı öne sürülen İnce, dün gerçekleşecek iki mitingini iptal ederken, bugün Ankara kulislerine düşen bir haber ise büyük ses getirdi.

"11 KURMAYINDAN 8'İ 'ÇEKİLELİM' DEDİ"

İnce'nin bir otelde 11 yakın çalışma arkadaşıyla bir toplantı yaptığı ve kurmaylarından 8'inin seçimin ikinci tura kalmayacağını bu nedenle çekilme yönünde karar alınması gerektiğini aktardığı öne sürüldü. Gelen teklif üzerine İnce'nin "Bu konuyu bir düşünelim" karşılığı verdiği ve yaşanan gelişme sonrası genel merkeze doğru yola çıktığı iddia edildi.

SAAT 14.00'TE AÇIKLAMA YAPACAK

Öte yandan Memleket Partisi tarafından yapılan açıklamada Genel Başkan Muharrem İnce'nin saat 14.00'te kameraların karşısına geçeceği ifade edildi. İnce'nin çekilme kararını mı açıklayacağı yoksa sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin bir konuşma yapacağı bilinmiyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İNCE'YE ÇAĞRI: BU PİSLİKLERİ BİRLİKTE TEMİZLEYELİM

Öte yandan kaset iddiaları sonrası Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün dikkat çeken bir çağrıda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, "Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Bunları siyasetten de toplumdan da söküp atmak gerekir.

"BU PİSLİKLERİ BİRLİKTE TEMİZLEYELİM SİYASETİN İÇİNDEN"

Çünkü bunlar yabancı istihbaratçıların eline düşmüş zavallı kimselerdir. Buradan net söylemek istiyorum ki Halil İbrahim soframız ona hep açıktır. Gelmek istiyorsa otursun soframıza değişimi birlikte getirelim. Bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden" ifadelerini kullanmıştı.

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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kaset iddiaları sonrası Muharrem İnce'ye çağrı: Soframız açık, bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kaset iddiaları sonrası Muharrem İnce'ye çağrı: Soframız açık, bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden

Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İnce'nin kendisiyle alakalı çıkan kasetle birlikte, genel merkeze giderek kararını açıklayacağı iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnce'nin kendisiyle alakalı çıkan kasetle birlikte, genel merkeze giderek kararını açıklayacağı iddia edildi - Son Dakika
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