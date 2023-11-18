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Bursa İnegöl'de Atatürk'e hakaret eden şahıs tutuklandı - Son Dakika

Bursa İnegöl'de Atatürk'e hakaret eden şahıs tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen Kemal Cıbuk tutuklandı. İnegöl Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Bursa İnegöl\'de Atatürk\'e hakaret eden şahıs tutuklandı
18.11.2023 14:59  - Güncelleme: 18:32

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen 40 yaşındaki Kemal Cıbuk tutuklandı.

ATATÜRK ANITI ÖNÜNE GELİP HAKARET ETTİ

Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk anıtı önüne gelip Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen Kemal Cıbuk, şikayet üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bursa'da Atatürk'e hakaret eden şahıs tutuklandı

TUTUKLANDI

Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan ve işsiz olduğu öğrenilen Cıbuk, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Savcılığı, İnegöl, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Bursa İnegöl'de Atatürk'e hakaret eden şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de Atatürk'e hakaret eden şahıs tutuklandı - Son Dakika
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