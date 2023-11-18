Bursa İnegöl\'de Atatürk\'e hakaret eden şahıs tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen 40 yaşındaki Kemal Cıbuk tutuklandı.

ATATÜRK ANITI ÖNÜNE GELİP HAKARET ETTİ

Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk anıtı önüne gelip Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen Kemal Cıbuk, şikayet üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan ve işsiz olduğu öğrenilen Cıbuk, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.