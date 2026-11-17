İngiltere Başbakanı Andy Burnham, 20 Kasım'da yapılacak İngiltere-AB zirvesinin ardından AB ile uzun vadeli ilişkiler konusunda görüşmeler başlatacaklarını açıkladı. Burnham, "Her aşamada son söz İngiliz halkının olacak" dedi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, başkent Londra'nın finans merkezi City of London bölgesinin Lord Belediye Başkanı (Lord Mayor) tarafından verilen geleneksel ziyafette konuştu. İngiltere'nin dış politikadaki yeni yaklaşımına değindiği konuşmasında Burnham, İngiliz dış politikasının yeniden konumlanarak son on yılın hatalarından açık bir şekilde ayrıldığını söyledi. Burnham, "Britanya'yı yeniden geleneksel rolünde, dürüst bir arabulucu ve koalisyon kurucu olarak görmek istiyorum. Değerlerini hem doğru olduğu hem de çıkarlarına hizmet ettiği için öne koyan bir ülke olarak görmek istiyorum" dedi.

Ukrayna'yı gerektiği sürece desteklemeye ve Rusya'ya ateşkes için baskı uygulamaya devam edeceklerini vurgulayan Burnham, "Geçen hafta Abu Dabi'de başlayan görüşmeleri bu nedenle destekliyoruz. Zor olacak ama bu müzakerelerde Ukrayna'yı elimizdeki her şeyle destekleyeceğiz" dedi. Burnham, "Rus saldırganlığı Avrupa'nın kapılarında durdurulmazsa, çok geçmeden onunla kendimiz daha doğrudan karşı karşıya kalırız" ifadelerini kullandı.

Savunma, NATO ve ABD ile ilişkilere de değindiği konuşmasında Burnham, "Savunma harcamalarımızı artıracağız, NATO'yu ve Avrupa güvenliğini güçlendireceğiz. En büyük ticaret ortağımız ve savunmadaki temel müttefikimiz olan ABD ile benzersiz bağımızı koruyacağız" dedi.

Filistin ve Gazze'ye ilişkin olarak Burnham, "Bölge genelinde barış ve güvenliği desteklemek için bütün ortaklarla çalışacağız. Buna, şiddeti sona erdirmesi, Filistin topraklarında yerleşim inşa etmeyi durdurması ve Gazze'ye ihtiyaç duyulan miktarda insani yardımın girmesine izin vermesi halinde yeni İsrail hükümetiyle çalışmak da dahil" ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmemesi gerektiğini ancak enerji fiyatlarını aşırı yükselten savaşın da süresiz biçimde devamına izin verilemeyeceğini vurgulayan Burnham, "Bu nedenle savaşı sona erdirecek, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak ve İran'ın nükleer silah geliştirmesini önleyecek bir anlaşmanın sağlanması için ara bulucuları destekliyoruz" dedi.

"Son on yılda kazandığımızdan fazlasını kaybettik"

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldığı Brexit referandumunun yapıldığı 2016 senesinden bu yana dünyanın değiştiğini ve Ukrayna'nın işgalinin henüz gerçekleşmediği o dönemde "tek başına yol almanın daha kolay göründüğünü" de söyleyen Burnham, "Ben meseleleri gördüğüm gibi söylemeye çalışıyorum. Açık konuşmak gerekirse son on yılda kazandığımızdan fazlasını kaybettik. Bize sunulan sert Brexit, İngiltere için yeterince iyi değil. Finansal hizmetler ve teknoloji gibi bazı sektörler iyi uyum sağladı ve gelişiyor ama diğerleri zarar gördü" dedi.

Brexit'in İngiliz ekonomisinde yüzde 4'lük bir kayba yol açtığını kaydeden Başbakan Burnham, "Başkaları bu kaybı daha yüksek, GSYH'nin yüzde 8'i olarak hesaplıyor. Daha temel düzeyde bakarsak, on yıl önce bozuk olan şey bugün de bozuk. Halk değişim için oy verdi ve bu değişim gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, AB ile yapılabilecek anlaşmanın ekonomiye katkısına dikkat çekerek, "İngiltere, gayrisafi yurt içi hasılaya yüzde 0,4'e kadar katkı sağlayabilecek muhtemel bir anlaşmaya sırtını dönebilecek durumda değil" dedi.

İngiltere'nin Brexit düzenlemelerinde somut değişiklikler yapmaya açık olması gerektiğini söyleyen Burnham, "Cuma günü Brüksel'de yapılacak İngiltere-AB zirvesinde söz konusu olan da bu" dedi.

Burnham, AB ile İngiltere arasında yapılacak yeni anlaşmaların İngiltere'nin kırmızı çizgileriyle uyumlu olması, Brexit anlaşmasını iyileştirmesi ve halkın günlük yaşamında gerçek iyileşmeler sağlaması gerektiğini söyledi. Hem İngiltere hem AB için iki tarafın da kazandığı sonuçlar elde etmek istediklerini belirten Burnham, "Önümüzdeki genel seçime kadar kırmızı çizgilerimizi aşacak hiçbir şey yapmayacağız. Ancak zirvenin ardından, hem İngiltere'nin hem de AB'nin artık eskisinden çok farklı olduğunu kabul ederek, AB ile uzun vadeli ilişkimizin seçeneklerini tartışmaya açacağız. Bu zaman alacak. Bir sonraki parlamento döneminde alınacak kararlara temel oluşturması için bu seçenekleri ve onlara ilişkin değerlendirmemizi sunacağız. Her aşamada son söz İngiliz halkının olacak" şeklinde konuştu.