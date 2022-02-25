İngiltere Büyükelçiliği büyükelçilik yerleşkesine Ukrayna bayrağı astı - Son Dakika
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İngiltere Büyükelçiliği büyükelçilik yerleşkesine Ukrayna bayrağı astı

25.02.2022 13:11
İngiltere Büyükelçiliği büyükelçilik yerleşkesine Ukrayna bayrağı astı

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, Rusya'nın saldırısına karşı Birleşik Krallık olarak Ukrayna halkının yanında olduklarını belirterek, büyükelçilik yerleşkesine Ukrayna bayrağı astı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, Rusya'nın saldırısına karşı Birleşik Krallık olarak Ukrayna halkının yanında olduklarını belirterek, büyükelçilik yerleşkesine Ukrayna bayrağı astı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, resmi sosyal medya hesabında İngiltere bayrağı ve Ukrayna bayrağının yan yana göndere çekildiği bir fotoğraf paylaşarak, "Ukraynalı dostlarımızla dayanışma içinde Ukrayna bayrağını dalgalandırıyoruz. Birleşik Krallık, Rusya'nın özgürlük ve demokrasiye yönelik sebepsiz saldırısı karşısında Ukrayna halkının yanındadır" dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ise, İngiltere Büyükelçiliği'nin paylaşımını alıntılayarak, "Desteğiniz ve dayanışmanız için teşekkür ederiz" karşılığını verdi. - ANKARA

İngiltere Büyükelçiliği büyükelçilik yerleşkesine Ukrayna bayrağı astı
İngiltere Büyükelçiliği büyükelçilik yerleşkesine Ukrayna bayrağı astı

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Ukrayna, England, Ankara, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İngiltere Büyükelçiliği büyükelçilik yerleşkesine Ukrayna bayrağı astı - Son Dakika


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