İngiltere'de eski Maliye Bakanı Sunak başbakan olma yolunda ilerliyor

İngiltere Başkanı Boris Johnson'ın istifasının ardından Muhafazakar Parti'nin yeni liderini ve ülkenin yeni başbakanını belirlemek üzere yapılan oylamada aday sayısı 5'e düşerken, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 101 oy olarak yine birinci oldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 7 Temmuz'da Muhafazakar Parti liderliğinden ve başbakanlık görevinden istifasıyla beraber, yeni parti liderinin ve başbakanın seçilmesi için 12 Temmuz'da başlayan süreç devam ediyor. Muhafazakar Parti içerisinde yapılan oylamada, 30 oy barajını geçemeyen Galler ve İngiltere Başsavcısı Suella Braverman'ın seçimlerden çekilmesiyle day sayısı 5'e düştü.

Oylamam sonuçlarını açıklayan Muhafazakar Parti'nin 1922 Komitesi Başkanı Graham Brady, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın 101, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt'un 83, Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın 64, eski İskan ve Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch 49 ve milletvekili Tom Tugenhadt 32 oy aldığını belirtti.

Sunak, dün ve bugün yapılan seçimlerde birinci olurken, parti liderliğine ve başbakanlığa en yakın isim olarak görülüyor. Sunak, dün yapılan oylamada 88 oy almıştı.

"Ülkeyi yeniden birleştirebiliriz"

Sonuçların açıklanmasının ardından açıklama yapan Sunak, "Meslektaşlarımdan ve halktan gelen destek için minnettarım. Birlikte güveni yeniden oluşturabilir, ekonomimizi yeniden inşa edebilir ve ülkeyi yeniden birleştirebiliriz" dedi.

Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmişti

Geçtiğimiz hafta İngiltere hükümetinden toplamda 59 Bakan ve milletvekilinin istifa ettiği siyasi krizde ilk istifa kararını Sunak almıştı. 5 Temmuz'da eski Sağlık Bakanı Sajid Javid ile aynı zamanlarda istifa ettiğini açıklayan Sunak, Johnson'a olan güvenini yitirdiği için istifa ettiğini söylemişti.

Yarın yapılacak oylamanın ardından ise 5 Eylül'le kadar seçim yarışında yalnızca 2 milletvekili kalacak şekilde oylamaların devam etmesi planlanıyor. Yeni lider seçilene kadar, istifa eden Johnson ise başbakanlık görevine devam edecek.

Muhafazakar Parti milletvekilleri arasında yapılan liderlik seçimlerinde aday sayısı 2'ye düşene kadar oylamalar devam edecek. Yeni lider seçilene kadar ise Johnson, başbakanlık görevine devam edecek. Yeni lider ve başbakanın 5 Eylül'e kadar seçilmesi bekleniyor. - MANCHESTER