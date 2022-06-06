İngiltere'de Johnson için güven oylaması oylaması yapılacak - Son Dakika
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İngiltere'de Johnson için güven oylaması oylaması yapılacak

06.06.2022 11:53
İngiltere'de Johnson için güven oylaması oylaması yapılacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün lideri olduğu Muhafazakar Parti milletvekilleri tarafından güven oylamasına tabi tutularak, oylamanın sonucuna göre görevden alınıp alınmayacağı belirlenecek.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün lideri olduğu Muhafazakar Parti milletvekilleri tarafından güven oylamasına tabi tutularak, oylamanın sonucuna göre görevden alınıp alınmayacağı belirlenecek.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Covid-19 kısıtlamaları döneminde kuralları ihlal ettiği ve "Partygate" olarak adlandırılan skandallar nedeniyle bugün lideri olduğu Muhafazakar Parti tarafından güven oylamasına tabi tutulacak. Muhafazakar Partiden 54 milletvekilinin komiteye oylama talebinde bulunmasının ardından oylama Avam Kamarası'nda bugün yerel saatle 18.00 ile 20.00 arasında yapılacak. Oyların sonucuna göre Johnson'ın Başbakanlık görevinden alınıp alınmayacağı belirlenecek. Johnson'ın Başbakanlık görevinden alınması için, Parlamento üyesi olan 359 Muhafazakar Parti Milletvekilinin yarısından fazlasının Johnson'a karşı güvensizlik oyu kullanması gerekiyor. Bugün yapılacak oylamada 180 ve üzeri Milletvekili Johnson'a karşı oy kullandığı takdirde Johnson'ın görevden alınması bekleniyor. Sonucun ise oylamanın bitiminden yaklaşık bir saat sonra açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Johnson için oylama yapılmasına yönelik yeterli sayıda talebin bugün Muhafazakar Parti Komitesi Başkanı Graham Brady'ye iletildiği doğrulandı. Ancak Brandy, taleplerin ne zaman geldiğini açıklamayacağını belirterek, bazı milletvekillerinin Kraliçe'nin Platin Jübile kutlamalarının kesintiye uğramamasını sağlamak için taleplerinin ileri tarihli olmasını istediklerini söyledi. Başkanlık Ofisinden bir sözcü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu gece, aylarca süren spekülasyonları sona erdirmek ve hükümetin bir çizgi çizmesine ve insanların önceliklerini yerine getirmesine izin vermek için bir şans. Başbakan, davasını milletvekillerine sunma fırsatını memnuniyetle karşılıyor" dedi.

COVİD-19 KISITLAMALARINI İHLAL ETMİŞTİ

Johnson'ın görevden alınıp alınmamasına yönelik oylama talepleri, Johnson'ın Covid-19 döneminde kısıtlama kurallarını ihlal ederek Başbakanlık Ofisinde çeşitli partilere katılması dolayısıyla yapıldı. 2020 ve 2021'de Covid-19 salgını sırasında kısıtlama kurallarının ihlal edildiğinin ortaya çıkmasından sonra Başbakan Johnson da dahil olmak üzere çok sayıda Başbakanlık Ofisi çalışanı cezaya çarptırıldı. Partygate skandalı olarak adlandırılan soruşturma çerçevesinde Başbakan Boris Johnson'ın, ofis çalışanları ve danışmanlarıyla bir doğum günü partisine katıldığı ortaya çıkmıştı. Partilere Johnson'ın eşi Carrie Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak da katılmıştı.

(Aylin Albayrak - İHA)

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Boris Johnson: İngiltere Başbakanı için bu akşam partisinin meclis grubunda güven oylaması yapılacak Boris Johnson: İngiltere Başbakanı için bu akşam partisinin meclis grubunda güven oylaması yapılacak
Kaynak: İHA

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