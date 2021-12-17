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İngiltere'de Muhafazakar Parti 200 yıllık seçim kalesini kaybetti - Son Dakika

İngiltere'de Muhafazakar Parti 200 yıllık seçim kalesini kaybetti

17.12.2021 15:01
İngiltere'de Muhafazakar Parti 200 yıllık seçim kalesini kaybetti

İngiltere'nin Kuzey Shropshire bölgesinde perşembe günü yapılan ara seçimde Başbakan Boris Johnson'ın partisi olan Muhafazakar Parti 200 yıllık seçim kalesini kaybetti.

İngiltere'nin Kuzey Shropshire bölgesinde perşembe günü yapılan ara seçimde Başbakan Boris Johnson'ın partisi olan Muhafazakar Parti 200 yıllık seçim kalesini kaybetti.

İngiltere'nin Kuzey Shropshire bölgesinde lobi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle istifa etmek zorunda kalan Muhafazakar Parti Milletvekili Owen Paterson'ın görevden ayrılmasıyla beraber, vekillik görevi için yapılan seçimi Liberal Demokrat Parti'den Helen Morgan kazandı. 1830'lardan bu yana İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın partisi olan Muhafazakar Parti'nin liderliğindeki Kuzey Shropshire'da Muhafazakar Parti, yaklaşık 200 yıllık iktidarın ardından seçimi kaybetti.

Perşembe günü yapılan ara seçimde 14 adayın yarışmasının ardından Helen Morgan toplamda 17 bin 957 oy alarak seçimi kazandı. Muhafazakar Parti'den aday olan Dr. Neil Shastri-Hurst 12 bin 32, İşçi Partisi'nden Ben Wood ise 3 bin 686 oy aldı.

5 bin 925 oy farkla seçimin galibi olan Morgan, "Bu gece Kuzey Shropshire halkı İngiliz halkı adına konuştu. Yüksek ve net bir şekilde Boris Johnson'a, parti bitti dediler" açıklamasını yaptı. Morgan, sözlerine "Yalanlar üzerine çalışan hükümetiniz hesap verecek, incelenecek, meydan okunacak ve yenilgiye uğrayacak" diyerek devam etti.

46 yaşındaki Morgan yaptığı zafer konuşmasında, "Eski başbakanlar ulusal hizmet anlayışına inanırken Johnson için hiçbir şey asla bizimle ilgili olmadı. Her şey kendisi içindi. Ülkemiz lider bekliyor ve Bay Johnson siz bir lider değilsiniz" dedi.

Liberal Demokrat Parti Lideri Ed Davey, seçim sonucuyla ilgili yaptığı açıklamada, bunun "siyasette bir dönüm noktası" olduğunu söyledi. Davey, "Milyonlarca insan Boris Johnson'dan ve pandemi boyunca ülkeye liderlik sağlayamamasından bıktı. Dün Kuzey Shropshire seçmenleri halk adına konuştu" dedi.

Muhafazakar Parti Eş Başkanı Oliver Dowden ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kuzey Shropshire seçmenlerinin bıktığını ve bizi göndermek istediklerini biliyorum. Bu mesajı yüksek sesle ve net bir şekilde duyduk" dedi. Dowden, bunun tamamen bir değişiklik istendiği anlamına gelmediğini düşündüğünü belirtti.

Yapılan seçim, 1997'den beri Kuzey Shropshire milletvekili olan ve lobicilikle ilgili parlamento kurallarını ihlal ettiği tespit edilen Owen Paterson'ın istifasının ardından geldi. Seçimdeki sonuç, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Muhafazakar Parti'nin geçtiğimiz yıl Covid-19 önlemlerine uymadıkları iddiaları ve tepki ile karşılaşmalarının ardından Muhafazakar Parti için önemli bir mağlubiyet oldu. - MANCHESTER

Boris Johnson, Muhafazakar, Başbakan, England, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İngiltere'de Muhafazakar Parti 200 yıllık seçim kalesini kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de Muhafazakar Parti 200 yıllık seçim kalesini kaybetti - Son Dakika
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