İngiltere'de başbakanlık yarışında aday sayısı 2'ye düştü

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin liderini ve ülkenin yeni başbakanını seçmek için yapılan son oylamada, aday sayısı 2'ye düştü. Seçim yarışı, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss arasında olacak.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni liderini ve ülkenin başbakanı belirlemek için yapılan oylamada aday sayısı 2'ye düştü. Muhafazakar Parti'nin 1922 Komitesi Başkanı Graham Brady yaptığı açıklamada, yeni parti lideri ve başbakan seçimi için yapılan oylamada, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın 137, Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın ise 113 oy aldığını aktararak, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt'ın 105 oy alarak seçim yarışından elendiğini ifade etti.

Sunak, ilk oylamadan bu yana her oylamada en yüksek oyu alarak birinci olurken, son oylamada Muhafazakar Parti'nin 160 binden fazla üyesi oy kullanacak.

Sunak oylamanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün çalışma arkadaşlarım bana güvendikleri için minnettarım. Mesajımızı tüm ülkeye ulaştırmak için gece gündüz çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Final oylamasında Sunak ile karşılaşacak olan Dışişleri Bakanı Truss yaptığı açıklamada, "Vergileri azaltacak, ekonomimizi büyütecek ve Birleşik Krallık'taki herkesin potansiyelini açığa çıkaracak, cesur ekonomik planımı Muhafazakar Parti'ye anlatmak için heyecan duyuyorum. Başbakan olursam ilk günden itibaren koşarak yola çıkacak, partiyi birleştirecek ve Muhafazakar değerler doğrultusunda ülkeyi yöneteceğim. Muhafazakar Parti'nin bir parçası olmaktan inanılmaz derecede gurur duyuyorum ve önümüzdeki birkaç haftayı tüm üyelerimize büyük ulusumuzu yönetmek için neden doğru kişi olduğumu kanıtlamak için heyecanlıyım" dedi.

Ticaret Bakanı Mordaunt ise, destekçilerine teşekkür ederek, "her adımında" kendisini destekleyen arkadaşlarına ve meslektaşlarına "borçlu" olduğunu ifade etti. Mordaunt, "Böylesine zorlu bir rol için kendini ortaya koyan herkese saygılarımı sunuyorum. Siyaset kolay değil. Bu bölücü ve zor olabilir. Şimdi hep birlikte partimizi birleştirmek ve bu işe odaklanmak için birlikte çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

İlk olarak geçtiğimiz hafta salı günü 8 adayın belirlenmesiyle başlayan seçimlerde, Ticaret Bakanı Mordaunt'un dışında Milletler Topluluğu Bakanı Jeremy Hunt, Maliye Bakanı Nadhim Zahawi, Galler ve İngiltere Başsavcısı Suella Braverman, Muhafazakar Parti milletvekili Tom Tugenhadt ve eski Topluluklar ve İskan Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch şu ana kadar elenen isimler oldu.

Yeni Muhafazakar Parti lideri ve başbakan 5 Eylül'e kadar belirlenecek. Yeni lider seçilene kadar istifa eden Başbakan Boris Johnson ise görevlerine devam edecek.

"Hasta la Vista"

Johnson, 7 Temmuz'da Muhafazakar Parti liderliğinden ve başbakanlık görevinden istifasının ardından İngiltere Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda yaptığı veda konuşmasında ise, 1991 yapımı Terminatör 2 filminde aktör Arnold Schwarzenegger'ın repliğinden alıntı yaparak, "Görev şimdilik büyük ölçüde tamamlandı. Avam Kamarası'nın tüm harika personeline, tüm arkadaşlarıma ve meslektaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Hasta la Vista, bebeğim" dedi.

(Aylin Albayrak/İHA)